8 июня брестское «Динамо» проехало по городу на двухэтажном автобусе в честь празднования победы клуба в Кубке Беларуси по футболу, а затем около Ледового дворца шумно отпраздновало с болельщиками завоевание трофея.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Даблдекер с игроками команды выехал от спортивного комплекса «Брестский», проехал по маршруту ул. Гоголя — Ленина — пр-т Машерова — ул. Московская — въезд в город — разворот — Пионерская — Ледовый дворец.

Здесь поклонники клуба встретили любимцев файерами.

Затем перед болельщиками выступил главный тренер, который рассказал, как перед финалом мотивировал команду. Владимир Журавель выразил уверенность в том, что «если надо, футболисты отдадут жизнь за футбол».

А потом началось общение в неформальной обстановке с игроками и тренерским штабом.



Фото: ФК "Динамо-Брест"





































Напомним, обладателями 26-го Кубка Беларуси стали футболисты брестского «Динамо». 28 мая на поле гродненского ЦСК «Неман» в драматичной серии пенальти они взяли верх над солигорским «Шахтером» .