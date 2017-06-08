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"Если надо, отдадут жизнь за футбол". Брестское "Динамо" показало Кубок Беларуси болельщикам

09.06.2017 09:49 — Разное | Tut.by  
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8 июня брестское «Динамо» проехало по городу на двухэтажном автобусе в честь празднования победы клуба в Кубке Беларуси по футболу, а затем около Ледового дворца шумно отпраздновало с болельщиками завоевание трофея.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Даблдекер с игроками команды выехал от спортивного комплекса «Брестский», проехал по маршруту ул. Гоголя — Ленина — пр-т Машерова — ул. Московская — въезд в город — разворот — Пионерская — Ледовый дворец.

Здесь поклонники клуба встретили любимцев файерами.

Затем перед болельщиками выступил главный тренер, который рассказал, как перед финалом мотивировал команду. Владимир Журавель выразил уверенность в том, что «если надо, футболисты отдадут жизнь за футбол».

А потом началось общение в неформальной обстановке с игроками и тренерским штабом.


Фото: ФК "Динамо-Брест"










Напомним, обладателями 26-го Кубка Беларуси стали футболисты брестского «Динамо». 28 мая на поле гродненского ЦСК «Неман» в драматичной серии пенальти они взяли верх над солигорским «Шахтером».

 
Теги: Брест
 
 
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