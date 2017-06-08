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Названы четыре главных фактора высокой продолжительности жизни

09.06.2017 10:12 — Разное | Tut.by  
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Шведские ученые назвали четыре главных фактора, напрямую связанные с увеличением продолжительности жизни человека. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Internal Medicine, кратко о нем сообщает Medical Xpress.


Специалисты полагают, что необходимыми элементами здорового образа жизни, позволяющего достичь глубокой старости, являются отказ от курения, регулярная физическая активность (не менее 150 минут в неделю), умеренное употребление спиртного (не более 14 алкогольных единиц в неделю, единица — примерно 30 граммов водки) и диета, сбалансированная по содержанию питательных веществ и витаминов.

В исследовании приняли участие более 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет. У всех них по состоянию на начало наблюдений (1998 год) не регистрировались раковые и сердечно-сосудистые заболевания.

По завершении исследования в 2014 году в первоначальной группе ушли из жизни более 8,5 тысячи мужчин и 6,5 тысячи женщин. Выявление причин смертности показало уверенную связь между образом жизни и ее продолжительностью.

Например, если риск умереть от всех причин в среднем принять за единицу для соблюдающих менее двух факторов, то для тех, кто выполняет четыре пункта, он более чем в два раза меньше — 0,47 для мужчин и 0,39 для женщин. Как рассчитали ученые, это соответствует увеличению средней продолжительности жизни на 4,1 и 4,9 года соответственно.

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В исследовании приняли участие более 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет.

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