В Беларуси задержан чемпион мира по боям без правил

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Уроженец Чечни чемпион мира по боям без правил Мурад Амриев находится в розыске по обвинению в фальсификации паспорта.

Чемпион мира по ММА Мурад Амриев был задержан 8 июня белорусскими пограничниками при выезде из России, передает «Коммерсантъ» . Его доставили в ближайший город Добруш. «Дежурные говорят, что он задержан как числящийся в розыске. Теоретически его могут выдать России, тогда его точно отправят в Чечню, где ему грозит расправа»,— пояснил “Ъ” адвокат бойца Петр Заикин. Он выехал в Беларусь.

Бойцу, по словам его родителей, объявил кровную месть высокопоставленный чиновник. Мурад Амриев был задержан 4 июня пограничниками при въезде в Брянскую область. Ему пояснили, что он находится в федеральном розыске по обвинению в фальсификации документов. В Брянск тут же выехали сотрудники полиции из Чеченской Республики. Однако сотрудники УМВД по Брянской области освободили 6 июня Мурада Амриева, после того как истекли 48 часов с момента задержания. Его хотели забрать чеченские силовики, но, по словам господина Заикина, они не предоставили никаких соответствующих документов. Мурад Амриев сел в машину своих друзей и уехал в неизвестном направлении. «То, что он уехал из России,— опрометчивый шаг,— считает Петр Заикин.— Ему нужно было урегулировать все проблемы с документами тут».

Юристы правозащитной организации «Комитет по предотвращению пыток» направили в прокуратуру Добруша, прокуратуру Гомельской области и республиканское МВД обращения с просьбой не допустить этапирование Мурада Амриева в Россию. «Это может привести к необратимым последствиям для него, таким как пытки и убийство»,— говорит руководитель комитета Игорь Каляпин. В обращениях юристы просят также обеспечить бойцу безопасность на территории Белоруссии, возможность выбора места жительства по его собственному желанию и допуск к нему адвоката.

Родители бойца, попросившие помощи у правозащитников, записали видеообращение, в котором также просят не допустить этапирования их сына в Чечню, «где ему грозит смертельная опасность». «Он не нарушал закон, просто с ним хотят свести личные счеты»,— заявил его отец Сулумбек Амриев.

Родители рассказывают, что в 2013 году Мурада Амриева «похитили и подвергли насилию», после чего его вернули семье избитым. «По словам Мурада, одним из похитителей был высокопоставленный чеченский полицейский, который подозревал его старшего брата в покушении на себя. Но добраться до брата было невозможно: тот уехал жить в Германию,— говорит господин Каляпин.— У нас есть показания родителей. По их словам, этот чиновник собрал всех родственников Мурада в квартире и сказал, что если старший брат не вернется, то ответственность за покушение перейдет на Мурада». Фамилию высокопоставленного чиновника правозащитники называют, однако родители бойца предпочитают ее не произносить. В 2013 году бойца объявили в федеральный розыск по обвинению в фальсификации документов. Но в 2014 году сняли с розыска. В это время он находился за границей, выступал на чемпионатах за Украину. А 1 февраля нынешнего года его снова объявили в розыск. Мать бойца Роза Амриева рассказала “Ъ”, что документы о рождении ее сына были утеряны во время войны. В начале 2000-х она через суд восстановила свидетельство о рождении, но в бумаге чиновники сделали ошибку: вместо 1985 года рождения написали 1986 год. Ей пообещали исправить ошибку, когда закончится война. Эта же ошибка перекочевала в паспорт. Однако документы так и не были заменены.

В МВД по Чеченской Республике заявили “Ъ”, что предоставят комментарий по запросу. В пресс-службе МВД России ранее сообщили “Ъ”, что разбираются в деле бойца, но уточнили, что понятия кровной мести в российском законодательстве нет.