Копию марсельского такси Люка Бессона сделал парень из Волковыска

ГРОДНО, 9 июн — Sputnik Валерия Соловьева. Уже почти неделю по улицам Волковыска ездит точная копия самого известного в мире такси — белого Peugeot 406 из фильма Люка Бессона. Сделал тюнинг обычный таксист, теперь он собирается возить на ней своих пассажиров.

Вдохновил ролик на YouTube

Машина — это практически точная копия марсельского такси. В нем все, как в фильме. Передний бампер, воздухозаборники на крыше, спойлер, даже наклейка с надписью Taxis de Marseille.

Владелец машины — житель Волковыска Игорь Сыроватко, который занимается частным извозом.

На мысль сделать такой же автомобиль натолкнул один ролик, где показывали, что на минской кольцевой был замечено такси Люка Бессона.

"На самом деле сходство оказалось малым. Да, это был Peugeot 406 белого цвета, но формы и элементы обвеса оказались совсем не похожи на оригинал. Но если смотреть издалека, казалось, будто это машина из фильма "Такси", — создатель реплики знаменитого автомобиля.

В тот день парень увидел, как люди восхищаются этой моделью в данном обвесе. Поэтому решил, что сделает максимально точную копию.

"Это реально", — добавил водитель.

Потратил 3200 долларов

Идея появилась еще в конце октября прошлого года. Уже на следующий день он начал искать машину нужной модели в интернете. Интересовала именно Peugeot 406, именно с бензиновым двигателем, именно белого цвета, чтобы не перекрашивать весь авто.

"Машину взял у молодого парня из Слонима. Она была в немного уставшем состоянии. Пришлось некоторые элементы кузова подкрасить и подделать", — добавил Сыроватко.

"На автомобиль потратил 2,5 тысячи долларов, на материалы для тюнинга ушло примерно 650 долларов. Всю работу делали вдвоем с братом по вечерам в обычном гараже", — рассказал собеседник агентства.

Парень признался, что готовый бампер был готов купить и за тысячу долларов, но в Беларуси обвес такой формы не нашли. А делать по индивидуальному заказу было бы слишком дорого. Поэтому решили сделать все сами. На это ушло примерно четыре месяца.

Никому о своем проекте не говорили. Знали только самые близкие друзья. Приезжали в гараж и видели шедевры, которые ребята изготавливали. Все оставалось тайне оставалось до первого выезда.

Удивил город

Игорь впервые выехал в город в воскресенье вечером, 4 июня.

"Поехал в центр города, где много народа. Честно говоря, люди были приятно удивлены, подходили фотографироваться, брали визитки, благодарили, что я подарил такой автомобиль нашему городу", — рассказал хозяин необычного такси.

Долговременное изготовление всех элементов немного утомило парня. Он решил выехать, несмотря на незначительные недоделки. "Нужно было получить положительные эмоции, чтобы подзарядиться, набраться сил и закончить этот проект. Работа в такси занимает практически все время. Тюнингом занимались по ночам", — добавил Сыроватко.

Марсельское такси будет возить пассажиров

Парень говорит, что продавать уникальный автомобиль не собирается. Более того, машина не станет пылиться в гараже, чтобы изредка использоваться как шоу-кар.

"Постоянно езжу. С момента покупки оформил ее как рабочий автомобиль. Купил номера желтого цвета и работал на ней всю зиму", — рассказал водитель.

Сейчас он планирует возить на марсельском такси пассажиров. Для соблюдения законности, на нее придется дополнительно прикрепить желтые номера, наклейки на кузов и стандартный плафон белорусского такси на крышу.

Для прогулочных поездок или при отправлении на выставку все детали, которых не было в картине, он будет снимать. В ближайших планах у Сыроватко — сделать в своем Peugeot кожаный салон, как в фильме. А когда отправится на автовыставку, заменить обычный номер на такой же, который был во французском оригинале.