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Неймар поразил ворота ударом через Голливудский бульвар

09.06.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Неймар забил мяч ударом через Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе. Видео размещено на канале Jimmy Kimmel Live в YouTube.

Футболист стал гостем американского телешоу Джимми Киммела. Спортсмен бил с крыши одного из домов, ворота с голкипером расположились на другой стороне улицы. Неймару с третьей попытки удалось перебить бульвар и поразить цель.

 
 
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Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Неймар забил мяч ударом через Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе. Видео размещено на канале Jimmy Kimmel Live в YouTube.

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