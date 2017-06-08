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Очередникам трех районов предлагают арендное жилье
В трех районах Минска для очередников есть арендные квартиры и комнаты в коммуналках.
В Ленинском районе очередникам предлагают две комнаты с общей кухней в квартире № 8 в жилом доме № 5 по ул Стрелковой. Площадь комнат 43,55 кв.метра. Платить за них надо будет по 240 рублей в месяц за каждую.
Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) по 10 июня (включительно).
В Советском районе второй раз пытаются сдать однокомнатную квартиру на ул. Золотая Горка, 10. Площадь квартиры 31 метр, она частично благоустроена — отсутствует ванная комната. В администрации объясняют: дом старый и ванных комнат не предусмотрено во всех квартирах.
Платить за нее надо будет 213 рублей в месяц.
Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации Советского района г. Минска (ул. Дорошевича, 8, т. 331−74−74) по 16 июня (включительно).
Во Фрунзенском районе для сотрудников предприятий государственных органов и организаций, в которых предусмотрена военная служба, есть однокомнатная квартира в доме № 38 на улице Тимошенко.
Площадь квартиры 42 квадратных метра, платить за нее надо будет около 26 рублей в месяц.
Заявления принимаются службой «одно окно» администрации района по месту формирования списков данных категорий граждан (ул. Кальварийская, 39 и ул. Нёманская, 22) по 22 июня.
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Военным платить придется 26 рублей в месяц, обычным очередникам - от 200 рублей
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