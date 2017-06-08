ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередникам трех районов предлагают арендное жилье

09.06.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В трех районах Минска для очередников есть арендные квартиры и комнаты в коммуналках.

В Ленинском районе очередникам предлагают две комнаты с общей кухней в квартире № 8 в жилом доме № 5 по ул Стрелковой. Площадь комнат 43,55 кв.метра. Платить за них надо будет по 240 рублей в месяц за каждую.


Фото: Яндекс. Карты.

Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) по 10 июня (включительно).

В Советском районе второй раз пытаются сдать однокомнатную квартиру на ул. Золотая Горка, 10. Площадь квартиры 31 метр, она частично благоустроена — отсутствует ванная комната. В администрации объясняют: дом старый и ванных комнат не предусмотрено во всех квартирах.


Фото: Яндекс. Карты

Платить за нее надо будет 213 рублей в месяц.

Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации Советского района г. Минска (ул. Дорошевича, 8, т. 331−74−74) по 16 июня (включительно).

Во Фрунзенском районе для сотрудников предприятий государственных органов и организаций, в которых предусмотрена военная служба, есть однокомнатная квартира в доме № 38 на улице Тимошенко.


Фото: Яндекс. Карты

Площадь квартиры 42 квадратных метра, платить за нее надо будет около 26 рублей в месяц.

Заявления принимаются службой «одно окно» администрации района по месту формирования списков данных категорий граждан (ул. Кальварийская, 39 и ул. Нёманская, 22) по 22 июня.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военным платить придется 26 рублей в месяц, обычным очередникам - от 200 рублей

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Управделами президента в два раза сократило свои сельхозактивы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика