﻿ Адвокат: Амриева передали российским силовикам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвокат: Амриева передали российским силовикам

09.06.2017 10:42 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Чеченского бойца MMA Мурада Амриева, по словам которого высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов в Чечне объявил ему "кровную месть", белорусские силовики экстрадировали в Россию.

По словам адвоката Петра Заикина, из внутреннего двора РОВД в Добруше выехала колонна из шести машин с белорусскими номерами. Хотя правозащитники поехали за ними, две машины из кортежа смогли оторваться. «Видимо, теперь задержанного передали российским силовикам. По сути, это экстрадиция», - сказал адвокат, передает «Кавказский узел».

При этом Заикин отметил, что есть основания беспокоиться за жизнь подзащитного. Примечательно, что в РОВД Добруша Амриеву не позволили написать ходатайство о предоставлении убежища.

«В этой ситуации хорошо лишь одно - на территории РФ адвокат будет иметь хоть какие-то полномочия и возможности», - написал в Facebook член организации “Комитет по предотвращению пыток” Олег Хабибрахманов.

Между тем родители Мурада Амриева 8 июня записали видеообращение, в котором заявили, что их сын не нарушал никаких законов. Кроме того, сестра Амриева Мадина заявила, что им ничего не угрожало, но они решили покинуть территорию Чечни "на всякий случай".

Напомним, 4 июня российского бойца ММА (смешанные боевые искусства) Мурада Амриева задержали на границе России и Украины, когда он ехал в Москву за новой визой. Оказалось, что он объявлен в федеральный розыск за использование подложных документов. 6 июня Амриева повезли на допрос в Брянскую транспортную прокуратуру, где его уже ждали чеченские оперативники, собравшиеся этапировать бойца в Чечню. Однако спортсмену удалось сбежать и уехать на машине друзей.

7 июня в пункте пропуска «Веселовка» на границе Беларуси и Украины был остановлен автомобиль Toyota с российскими номерами, в котором находился Амриев, объявленный в межгосударственный розыск по подозрению в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чеченского бойца MMA Мурада Амриева, по словам которого высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов в Чечне объявил ему "кровную месть", белорусские...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Копию марсельского такси Люка Бессона сделал парень из Волковыска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика