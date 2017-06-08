Адвокат: Амриева передали российским силовикам

Чеченского бойца MMA Мурада Амриева, по словам которого высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов в Чечне объявил ему "кровную месть", белорусские силовики экстрадировали в Россию.

По словам адвоката Петра Заикина, из внутреннего двора РОВД в Добруше выехала колонна из шести машин с белорусскими номерами. Хотя правозащитники поехали за ними, две машины из кортежа смогли оторваться. «Видимо, теперь задержанного передали российским силовикам. По сути, это экстрадиция», - сказал адвокат, передает «Кавказский узел» .

При этом Заикин отметил, что есть основания беспокоиться за жизнь подзащитного. Примечательно, что в РОВД Добруша Амриеву не позволили написать ходатайство о предоставлении убежища.

«В этой ситуации хорошо лишь одно - на территории РФ адвокат будет иметь хоть какие-то полномочия и возможности», - написал в Facebook член организации “Комитет по предотвращению пыток” Олег Хабибрахманов.

Между тем родители Мурада Амриева 8 июня записали видеообращение, в котором заявили, что их сын не нарушал никаких законов. Кроме того, сестра Амриева Мадина заявила, что им ничего не угрожало, но они решили покинуть территорию Чечни "на всякий случай".

Напомним, 4 июня российского бойца ММА (смешанные боевые искусства) Мурада Амриева задержали на границе России и Украины, когда он ехал в Москву за новой визой. Оказалось, что он объявлен в федеральный розыск за использование подложных документов. 6 июня Амриева повезли на допрос в Брянскую транспортную прокуратуру, где его уже ждали чеченские оперативники, собравшиеся этапировать бойца в Чечню. Однако спортсмену удалось сбежать и уехать на машине друзей.