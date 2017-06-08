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Клубнику можно найти дешевле 5 рублей, а картофель из Слуцка - за 2 рубля. Что почем на Комаровке

09.06.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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Молодая белорусская картошка на Комаровке стоит от 2 до 3 рублей за килограмм, инжирные персики из Испании — до 7 рублей. FINANCE.TUT.BY продолжает держать в курсе ассортимента и цен на главном рынке столицы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.
Огурцы Помидоры Редис Картофель
0,77−3,5 рубля 1,08−6,5 рубля 1,8−2 рубля 0,7−3 рубля
Клубника Персики Абрикосы Черешня
4,5−8 рублей 3−8 рублей 3−8 рублей 5−18 рублей

*Цены указаны за килограмм. В расчет не брались цены на торговых местах с экзотическими овощами и фруктами, где ценники выше.

Цены на картофель с начала лета мало изменились: прошлогодний белорусский по-прежнему продают от 70 копеек до 2 рублей за килограмм. Зато молодые клубни уже не только из Украины (от 1 рубля 80 копеек до 3 рублей), но и из Беларуси: слуцкая картошка — от 2 до 3 рублей. Огурцы продают от 77 копеек до 3,5 рубля. Самые дешевые — из агрокомбината «Ждановичи».


Фото: instagram.com/komarovka.by

Две недели назад самые дорогие помидоры на рынке стоили около 10 рублей, теперь таких цен не найти. Польские, испанские, азербайджанские и украинские на прилавках — от 2 рублей 50 копеек до 6 рублей 50 копеек. Томаты из агрокомбината «Ждановичи» обойдутся и того дешевле — 1 рубль 8 копеек. Цена на черри — около 7 рублей 50 копеек. Зато редис подорожал: самый дешевый белорусский неделю назад брали по рублю, теперь — от 1 рубля 80 копеек до 2 рублей.

 
 

В конце мая самую дорогую клубнику продавали по 15 рублей, теперь больше 8 рублей за ягоды не просят. Белорусская клубника из Дрогичина и Лунинца — от 4 рублей 50 копеек, украинская дороже — от 6 рублей. Молдавская и узбекская черешня стоит от 5 до 10 рублей, испанская — от 18 рублей.


Фото: instagram.com/komarovka.by

Испанские, греческие и турецкие абрикосы, нектарины и персики в цене отличаются завидным постоянством — от 3 до 8 рублей. Кстати, на Комаровке появились инжирные персики из Испании — от 6 до 7 рублей.

 
 

В графиках использовалась самая низкая цена на овощи и фрукты.

 
 
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