В Лепельском районе фура насмерть сбила пешехода

Смертельная авария произошла ночью 8 июня вблизи деревни Боровка Лепельского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 58-летний водитель фуры Renault Magnum ехал по трассе М3 Минск — Витебск. На 169-м километре дороги при встречном разъезде он совершил наезд на шедшего по проезжей части во встречном направлении пешехода.



Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП 40-летний мужчина, житель деревни Черейщина, от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.