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В Лепельском районе фура насмерть сбила пешехода

09.06.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла ночью 8 июня вблизи деревни Боровка Лепельского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 58-летний водитель фуры Renault Magnum ехал по трассе М3 Минск — Витебск. На 169-м километре дороги при встречном разъезде он совершил наезд на шедшего по проезжей части во встречном направлении пешехода.


Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП 40-летний мужчина, житель деревни Черейщина, от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Смертельная авария произошла ночью 8 июня на трассе Минск - Витебск вблизи деревни Боровка.

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