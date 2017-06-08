Школьный вальс: как проходили выпускные у минчан 50-х и 60-х годов

По всей Беларуси 10 июня пройдут выпускные вечера. Почти 60 тысяч школьников шагнут во взрослую жизнь. Как проходили выпускные в Минске полвека назад смотрите в подборке архивного видео на Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Выпускные вечера пройдут в большинстве школ 10 июня

На старых кадрах кинохроники из собрания БГАКФФД выпускные, которые проходили в Минске полвека назад. В украшенных цветами актовых залах выпускники получают свои первые взрослые документы — аттестаты зрелости. Звучат растроганные напутствия учителей и пожелания первоклассников. И, конечно, музыка школьного вальса, на который можно в последний раз пригласить первую учительницу.

Молодежь 50-хи 60-х, которая на кадрах кинохроники рассказывает о своих мечтах и планах — бабушки и даже прабабушки современных выпускников, которые также мечтают и строят планы.

Посмотрите на Минск 50-х — с тех пор он изменился до неузнаваемости. Да и пройтись по ночному проспекту, как это делали школьники первого послевоенного десятилетия, у современных выпускников вряд ли получится — движение на главном проспекте города не замирает даже ночью.

В каждой школе выпускной бал будет проходить по собственному сценарию. Но главная традиция останется неизменной — выпускники 2017 пойдут встречать свой первый взрослый рассвет, как это делали полвека назад их бабушки и прабабушки.