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Школьный вальс: как проходили выпускные у минчан 50-х и 60-х годов

09.06.2017 11:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По всей Беларуси 10 июня пройдут выпускные вечера. Почти 60 тысяч школьников шагнут во взрослую жизнь. Как проходили выпускные в Минске полвека назад смотрите в подборке архивного видео на Sputnik.

Школьный вальс: как проходили выпускные у минчан 50-х и 60-х годов
© Sputnik / Виктор Толочко
Выпускные вечера пройдут в большинстве школ 10 июня

На старых кадрах кинохроники из собрания БГАКФФД выпускные, которые проходили в Минске полвека назад. В украшенных цветами актовых залах выпускники получают свои первые взрослые документы — аттестаты зрелости. Звучат растроганные напутствия учителей и пожелания первоклассников. И, конечно, музыка школьного вальса, на который можно в последний раз пригласить первую учительницу. 

Молодежь 50-хи 60-х, которая на кадрах кинохроники рассказывает о своих мечтах и планах — бабушки и даже прабабушки современных выпускников, которые также мечтают и строят планы.

Посмотрите на Минск 50-х — с тех пор он изменился до неузнаваемости.  Да и пройтись по ночному проспекту, как это делали школьники первого послевоенного десятилетия, у современных выпускников вряд ли получится — движение на главном проспекте города не замирает даже ночью.

В каждой школе выпускной бал будет проходить по собственному сценарию. Но главная  традиция останется неизменной — выпускники 2017 пойдут встречать свой первый взрослый рассвет, как это делали полвека назад их бабушки и прабабушки.                                                                                               

 
Теги: Минск
 
 
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Sputnik подготовил подборку архивных кадров о том, как прощались со школой выпускники 50-х и 60-х годах прошлого века.

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