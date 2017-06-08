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Школьный вальс: как проходили выпускные у минчан 50-х и 60-х годов
09.06.2017 11:18 — Разное | Sputnik Беларусь
По всей Беларуси 10 июня пройдут выпускные вечера. Почти 60 тысяч школьников шагнут во взрослую жизнь. Как проходили выпускные в Минске полвека назад смотрите в подборке архивного видео на Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
На старых кадрах кинохроники из собрания БГАКФФД выпускные, которые проходили в Минске полвека назад. В украшенных цветами актовых залах выпускники получают свои первые взрослые документы — аттестаты зрелости. Звучат растроганные напутствия учителей и пожелания первоклассников. И, конечно, музыка школьного вальса, на который можно в последний раз пригласить первую учительницу.
Молодежь 50-хи 60-х, которая на кадрах кинохроники рассказывает о своих мечтах и планах — бабушки и даже прабабушки современных выпускников, которые также мечтают и строят планы.
Посмотрите на Минск 50-х — с тех пор он изменился до неузнаваемости. Да и пройтись по ночному проспекту, как это делали школьники первого послевоенного десятилетия, у современных выпускников вряд ли получится — движение на главном проспекте города не замирает даже ночью.
В каждой школе выпускной бал будет проходить по собственному сценарию. Но главная традиция останется неизменной — выпускники 2017 пойдут встречать свой первый взрослый рассвет, как это делали полвека назад их бабушки и прабабушки.
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Sputnik подготовил подборку архивных кадров о том, как прощались со школой выпускники 50-х и 60-х годах прошлого века.
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