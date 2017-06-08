В четверг 8 июня в казахстанской столице прошел ряд двусторонних переговоров. Однако основные мероприятия в рамках саммита запланированы на 9 июня. Предстоящее заседание имеет историческое значение. Главы стран — участниц ШОС подпишут Астанинскую декларацию, будет принята конвенция ШОС о противодействии экстремизму и определены задачи и перспективы развития организации. Также важным событием станет завершение процедуры по предоставлению Индии и Пакистану статуса государства — члена ШОС. В мероприятии примут участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В ходе видеомоста эксперты затронут актуальные вопросы взаимодействия в рамках ШОС, реализацию новых приоритетных проектов и обсудят итоги Саммита.

В Минске:

политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ.

В Астане:

заместитель директора Института общественной политики партии "Нур Отан" Владимир ТЕЛЬНОВ.

В Бишкеке:

председатель комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубат РАХИМОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая состоится в понедельник, 12 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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