|
Видеомост Астана-Бишкек-Минск на тему: "ШОС: итоги саммита в Астане"
09.06.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь
В четверг 8 июня в казахстанской столице прошел ряд двусторонних переговоров. Однако основные мероприятия в рамках саммита запланированы на 9 июня. Предстоящее заседание имеет историческое значение. Главы стран — участниц ШОС подпишут Астанинскую декларацию, будет принята конвенция ШОС о противодействии экстремизму и определены задачи и перспективы развития организации. Также важным событием станет завершение процедуры по предоставлению Индии и Пакистану статуса государства — члена ШОС. В мероприятии примут участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В ходе видеомоста эксперты затронут актуальные вопросы взаимодействия в рамках ШОС, реализацию новых приоритетных проектов и обсудят итоги Саммита.
В Минске:
В Астане:
В Бишкеке:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая состоится в понедельник, 12 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 12 июня, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Астана - Бишкек - Минск на тему: "Шанхайская организация сотрудничества:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии