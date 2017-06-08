Застройщик «Совавто Инвест» предложил квартиры в своем доме № 2, который строится на улице Олешева недалеко от Севастопольского парка. Цена квадратного метра для очередников — от 918 рублей. Есть жилье и для обычных дольщиков — от 2,1 тысячи рублей.

Дом будет одноподъездный, 19-этажный, на 126 квартир. Сдать его планируют к концу сентября. Территорию возле дома застройщик обещает благоустроить: поставить детские площадки, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для хозяйственных нужд, провести озеленение территории.



Сейчас квартиры застройщик предлагает в доме № 2

Жилье в доме строится как для нуждающихся, так и для коммерческой продажи. Очередникам предлагают 58 квартир:



В агентстве недвижимости, которое продает квартиры в доме застройщика, предупреждают, что сегодня я буду 86-й в очереди на 58 квартир.

— Мы пока ведем журнал учета, записаться могут все. Если кто-то откажется, вам может повезти. А отказаться могут, потому что условия очень жесткие: оплатить всю стоимость квартиры надо в течение 5 дней после того как вы заключите договор с застройщиком и он зарегистрирует квартиру в Мингорисполкоме, — предупредили в агентстве.

Обычным дольщикам в доме предлагают лишь 3 квартиры. На них очереди пока нет.



Напомним, жилье для нуждающихся коммерческие застройщики продают с пятипроцентной прибылью. То есть в стоимость 1 квадратного метра — 918 рублей — уже входит этот процент прибыли.