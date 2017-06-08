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Сервис позволяет в online – режиме определить номер текущего (расчетного) банковского счета контрагента (юридического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса и адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально) в формате IBAN.

Для определения номера текущего (расчетного) банковского счета в формате IBAN в меню сервиса необходимо ввести 9-значный код банка либо выбрать его наименование, выбрать валюту счета и указать старый номер счета (13 знаков). После ввода данных в диалоговом окне будут отображены соответствующие значения счета в формате IBAN и BIC.

Сервис "Калькулятор IBAN" предоставляет также возможность пакетной обработки данных.

"Калькулятор IBAN" будет доступен до 1 октября 2017 г.

С 4 июля 2017 г. белорусские банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC), напоминают в пресс-службе Нацбанка При этом IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов.

Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории Беларуси и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.

Решение о переходе белорусских банков на использование IBAN и BIC при осуществлении безналичных расчетов было принято в 2015 году в рамках реализации Плана мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 "Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии" в платежную систему Республики Беларусь на 2014–2017 годы.

На сайте Национального банка также размещены актуальные "вопросы-ответы" для юридических и физических лиц по переводу банковских счетов в формат IBAN и BIC.