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Сборная Беларуси по футболу сыграет сегодня с Болгарией
Сборная Беларуси по футболу начнет сегодня второй круг отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
В 21.45 наша команда начнет матч со сборной Болгарии. К поединку готовятся 23 футболиста.
Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо» Минск).
Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Турция), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко («Шахтер»), Александр Сачивко («Динамо» Минск), Дмитрий Алисейко («Динамо» Брест), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ»).
Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос, Евгений Березкин (оба — БАТЭ), Никита Корзун («Динамо», Киев), Артем Быков («Динамо» Минск).
Нападающие Михаил Гордейчук (БАТЭ), Павел Савицкий («Неман»), Денис Лаптев («Шахтер»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ»).
Положение в группе после первого круга: 1. Франция - 13 очков, 2. Швеция - 10, 3. Болгария - 9, 4. Нидерланды - 7, 5. Беларусь - 2, 6. Люксембург - 1.
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча.
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Сборная Беларуси по футболу начнет сегодня второй круг отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
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