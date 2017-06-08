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Сборная Беларуси по футболу сыграет сегодня с Болгарией

09.06.2017 11:44 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по футболу начнет сегодня второй круг отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.


Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

В 21.45 наша команда начнет матч со сборной Болгарии. К поединку готовятся 23 футболиста.

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо» Минск).

Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Турция), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко («Шахтер»), Александр Сачивко («Динамо» Минск), Дмитрий Алисейко («Динамо» Брест), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ»).

Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос, Евгений Березкин (оба — БАТЭ), Никита Корзун («Динамо», Киев), Артем Быков («Динамо» Минск).

Нападающие Михаил Гордейчук (БАТЭ), Павел Савицкий («Неман»), Денис Лаптев («Шахтер»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ»).

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Положение в группе после первого круга: 1. Франция - 13 очков, 2. Швеция - 10, 3. Болгария - 9, 4. Нидерланды - 7, 5. Беларусь - 2, 6. Люксембург - 1.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча.

ОПРОС

Как завершится матч Беларусь - Болгария?

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Сборная Беларуси по футболу начнет сегодня второй круг отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.

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