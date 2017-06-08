Синоптики обещают хорошую погоду на выходных

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Белорусские синоптики обещают комфортную погоду на предстоящие выходные. Во всех регионах республики будет тепло, лишь в отдельных районах возможны кратковременные дожди.



© Фото: Facebook / Александр Гуськов Всемирный день океанов: как ураганы Атлантики влияют на наш климат

В субботу погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем в западных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"В субботу ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы", — рассказал Рябов.

По его словам, ветер будет переменным, скорость составит 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6 +12°С, днем +20 +26°С.

В Минске в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9 +11°С, днем +22 +24°С.

"В воскресенье погоду в республике будет формировать малоактивный атмосферный фронт, который будет проходить на фоне высокого атмосферного давления и принесет в отдельные районы республики кратковременные дожди", — продолжил Рябов.

По его словам, температура воздуха ночью будет +8 +15°С, днем +19 +25°С, по югу до +27°С.

В столице, как и в субботу, будет переменная облачность. Днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11 +13°С, днем +22 +24°С.

В понедельник ночью ожидается преимущественно без осадков, а днем будет поступать теплая и влажная воздушная масса с юго-запада Европы: на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +9 +14°С, днем +19 +26°С, по юго-востоку до +28°С.

Погода в Минске в понедельник сильно не изменится.