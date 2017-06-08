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Работница «Коминтерна» подожгла себя на проходной завода

09.06.2017 12:11 — Разное | БДГ  
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Работница «Коминтерна» пыталась поджечь себя 9 июня около 07:30 на проходной завода в Гомеле.

По словам очевидцев, женщина появилась на проходной уже облитой легковоспламеняющейся жидкостью и нажала на клапан зажигалки. Ее одежда сразу же загорелась. Работницу спасло то, что ей на выручку бросился индивидуальный предприниматель Константин Канышев, который ремонтировал турникет. Он набросил на нее старое покрывало из гардероба, сбил пламя и облил женщину водой, сообщает “Гомельская праўда”.

Гомельчанка в тяжелом состоянии госпитализирована в ожоговое отделение городской больницы на Сельмаше. У нее более 50% ожогов тела, она переведена на искусственную вентиляцию легких. При поступлении пациентка пояснила, что в последнюю неделю находилась на амбулаторном лечении в областной психиатрической больнице, рассказал завотделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии больницы Владимир Ковалёв.

По предварительной информации, незадолго до трагедии у 55-летней гомельчанки умер муж. С работой у женщины все было в порядке, материальных проблем она не испытывала.

По словам гендиректора «Коминтерна» Петра Афонченко, женщина работала уборщицей в экспериментальном цеху. Была активной, добросовестной, приветливой, неконфликтной, зарплата у нее была достойная. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Работница «Коминтерна» пыталась поджечь себя 9 июня около 07:30 на проходной завода в Гомеле.

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