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В Китае показали новый бюджетный седан Hyundai Reina
На автосалоне в китайском Чунцине компания Hyundai провела премьеру седана Reina, который является родственной моделью
В основе тут лежит платформа от седана Solaris предыдущего поколения, в Китае известного под именем Verna и который по-прежнему предлагается в Поднебесной наряду с машиной нового поколения.
Колесная база, как и у Pegas, равна 2,57 м. С «Пегасом» компактный седан Hyundai делит и силовой агрегат — это 1,4-литровая бензиновая атмосферная «четверка», сблокированная с 5-ступенчатой «механикой» либо 4-ступенчатым «автоматом».
В Чунцине Reina предстала в облике предсерийного прототипа с тонированными стеклами — начало поставок серийных машин китайским дилерам запланировано на осень. Новинка станет более доступной альтернативой Verna/Solaris — по слухам, цены на Reina будут начинаться от 60 тысяч юаней (чуть более 8800 долларов в пересчете).
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Под капотом бюджетной новинки Hyundai Reina будет всего один двигатель - 1,4-литровый бензиновый, в паре с пятиступенчатой механикой или 4-диапазонным "автоматом".
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