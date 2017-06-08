В Китае показали новый бюджетный седан Hyundai Reina

На автосалоне в китайском Чунцине компания Hyundai провела премьеру седана Reina, который является родственной моделью Kia Pegas , показанной на апрельском автошоу в Шанхае.





В основе тут лежит платформа от седана Solaris предыдущего поколения, в Китае известного под именем Verna и который по-прежнему предлагается в Поднебесной наряду с машиной нового поколения.





Колесная база, как и у Pegas, равна 2,57 м. С «Пегасом» компактный седан Hyundai делит и силовой агрегат — это 1,4-литровая бензиновая атмосферная «четверка», сблокированная с 5-ступенчатой «механикой» либо 4-ступенчатым «автоматом».





В Чунцине Reina предстала в облике предсерийного прототипа с тонированными стеклами — начало поставок серийных машин китайским дилерам запланировано на осень. Новинка станет более доступной альтернативой Verna/Solaris — по слухам, цены на Reina будут начинаться от 60 тысяч юаней (чуть более 8800 долларов в пересчете).