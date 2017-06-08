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Россельхознадзор объявил об усилении контроля за белорусским молоком и мясом
09.06.2017 12:03 — Разное | Ежедневник
фото: Noyabrsk-inform.ru
Поводом, как указывает ведомство, стало обнаружение антибиотиков и опасных бактерий в продукции белорусских фабрик.
Россельхознадзор объявил об обнаружении несоответствии продукции животного происхождения, поступившей на территорию России с белорусских предприятий, нормам и требованиям РФ и ЕАЭС.
В связи с эти ведомство сообщает о введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении следующих белорусских компаний.
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Поводом, как указывает ведомство, стало обнаружение антибиотиков и опасных бактерий в продукции белорусских фабрик.
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