Россельхознадзор объявил об усилении контроля за белорусским молоком и мясом

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Поводом, как указывает ведомство, стало обнаружение антибиотиков и опасных бактерий в продукции белорусских фабрик.

Россельхознадзор объявил об обнаружении несоответствии продукции животного происхождения, поступившей на территорию России с белорусских предприятий, нормам и требованиям РФ и ЕАЭС.

В связи с эти ведомство сообщает о введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении следующих белорусских компаний.

Агрокомбинат «Дзержинский» (выявление бактерий рода сальмонелла в мясе птицы 02.06.2017, выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы 05.06.2017). Агрокомбинат «Скидельский», филиал «Мостовский кумпячок» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе свинины). Гомельский мясокомбинат (выявление незаявленного ДНК (курица домашняя) в готовых мясных изделиях). Лунинецкий молочный завод (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков офлоксацина и тилозина). «Молочный мир» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина). «Партнер и К» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе говядины). «Праймилк» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков норфлоксацина, линкомицина, ципрофлоксацина). Слуцкий сыродельный комбинат, Клецкий филиал (выявление в сухом молоке наличия остатков норфлоксацина, ципрофлоксацина). Слуцкий сыродельный комбина», Любанский филиал (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков тилозина).