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УВД: пропавшего год назад мальчика из Москвы скоро передадут родным
09.06.2017 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Подробности операции по розыску ребенка сообщил радио Sputnik Беларусь официальный представитель УВД Могилёвского облисполкома Дмитрий Игнатович.
Совместный розыск ребенка вели сотрудники управления уголовного розыска УВД Могилёвского облисполкома и Могилёвского РОВД вместе с коллегами из Главного управления МВД России по городу Москве.
"Как сообщили в отделе розыскной работы Управления уголовного розыска УВД, по информации московской полиции исчезновение ребенка могло носить криминальный характер. Следовательно, ему угрожала опасность", — уточнил Игнатович.
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По одной из версий правоохранителей МВД России, мальчик мог находиться на территории Беларуси, поэтому они обратились с поручением о правовой помощи в МВД Республики Беларусь.
"Отрабатывались все возможные версии, в том числе такие, как похищение, убийство, насилие над ребенком либо вовлечение его в какую-либо секту", —рассказал Игнатович.
Также проверялись лица, причастные к исчезновению мальчика и места возможного местонахождения ребенка.
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Состояние ребенка удовлетворительное, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, вскоре он будет передан родственникам, сообщил представитель УВД.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Комментарий официального представителя УВД Могилёвского облисполкома Дмитрия Игнатовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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