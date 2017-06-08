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УВД: пропавшего год назад мальчика из Москвы скоро передадут родным

09.06.2017 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности операции по розыску ребенка сообщил радио Sputnik Беларусь официальный представитель УВД Могилёвского облисполкома Дмитрий Игнатович.

О том, где находился 5-летний житель Москвы Яков Зиборов, не было известно с марта 2016 года. Все это время он числился пропавшим без вести.

Совместный розыск ребенка вели сотрудники управления уголовного розыска УВД Могилёвского облисполкома и Могилёвского РОВД вместе с коллегами из Главного управления МВД России по городу Москве.

"Как сообщили в отделе розыскной работы Управления уголовного розыска УВД, по информации московской полиции исчезновение ребенка могло носить криминальный характер. Следовательно, ему угрожала опасность", — уточнил Игнатович.

УВД: пропавшего год назад мальчика из Москвы скоро передадут родным
© Pexels
Найденный московский 5-летний мальчик находится в Могилеве в приюте

По одной из версий правоохранителей МВД России, мальчик мог находиться на территории Беларуси, поэтому они обратились с поручением о правовой помощи в МВД Республики Беларусь.

"Отрабатывались все возможные версии, в том числе такие, как похищение, убийство, насилие над ребенком либо вовлечение его в какую-либо секту", —рассказал Игнатович.

Также проверялись лица, причастные к исчезновению мальчика и  места возможного местонахождения ребенка.

"7 июня мальчик был обнаружен могилевскими сыщиками на территории Могилевского района в сопровождении гражданина Российской Федерации", — сказал Игнатович.

Состояние ребенка удовлетворительное, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, вскоре он будет передан родственникам, сообщил представитель УВД.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Комментарий официального представителя УВД Могилёвского облисполкома Дмитрия Игнатовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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Год назад пропавший в России 5-летний Яков Зиборов был найден в Могилевском районе, сейчас он в безопасности, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, скоро его...

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