УВД: пропавшего год назад мальчика из Москвы скоро передадут родным

УВД: пропавшего в России ребенка скоро передадут родственникам /

Подробности операции по розыску ребенка сообщил радио Sputnik Беларусь официальный представитель УВД Могилёвского облисполкома Дмитрий Игнатович.

О том, где находился 5-летний житель Москвы Яков Зиборов, не было известно с марта 2016 года . Все это время он числился пропавшим без вести.

Совместный розыск ребенка вели сотрудники управления уголовного розыска УВД Могилёвского облисполкома и Могилёвского РОВД вместе с коллегами из Главного управления МВД России по городу Москве.

"Как сообщили в отделе розыскной работы Управления уголовного розыска УВД, по информации московской полиции исчезновение ребенка могло носить криминальный характер. Следовательно, ему угрожала опасность", — уточнил Игнатович.

По одной из версий правоохранителей МВД России, мальчик мог находиться на территории Беларуси, поэтому они обратились с поручением о правовой помощи в МВД Республики Беларусь.

"Отрабатывались все возможные версии, в том числе такие, как похищение, убийство, насилие над ребенком либо вовлечение его в какую-либо секту", —рассказал Игнатович.

Также проверялись лица, причастные к исчезновению мальчика и места возможного местонахождения ребенка.

" 7 июня мальчик был обнаружен могилевскими сыщиками на территории Могилевского района в сопровождении гражданина Российской Федерации", — сказал Игнатович.

Состояние ребенка удовлетворительное, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, вскоре он будет передан родственникам, сообщил представитель УВД.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Комментарий официального представителя УВД Могилёвского облисполкома Дмитрия Игнатовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.