В Могилевском районе нашли похищенного порносектой ребенка из Москвы

Сотрудники УВД Могилевского облисполкома и Могилевского РОВД вместе с коллегами из Главного управления МВД России по Москве установили местонахождение без вести пропавшего в марте 2016 года 5-летнего Якова Зиборова из Москвы.

По информации московской полиции, исчезновение ребенка могло носить криминальный характер, следовательно, ему угрожала опасность. По одной из версий, мальчик мог находиться в Беларуси. Правоохранители двух стран отрабатывали все возможные версии, в том числе похищение, убийство, насилие над ребенком или вовлечение его в какую-либо секту. Проверялись лица, причастные к его исчезновению, а также места возможного местонахождения, сообщили в УВД Могилевского облисполкома .

7 июня мальчика нашли в Могилевском районе в сопровождении гражданина России. Состояние ребенка удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он будет передан родственникам.

Как уточняет «Московский комсомолец» , Яшу Зиборова нашли у адептов порносекты «Каула-Дхарма», в которую входила его мать. Ребенка насильно увезли из квартиры, где он проживал с бабушкой и дедушкой. Родственники предположили, что к похищению имеет отношение мать мальчика Александра Зиборова, которая была членом порносекты, главное условие которой — безоговорочно подчиняться гуру (в его роли выступал некий Сергей Кириенко, сейчас он объявлен в международный розыск), и тогда в жизни наступит гармония.

По данным правоохранителей, Кириенко заставлял своих наложниц (обычно матерей-одиночек) трудиться в службе экскорта, устраивал их на работу в порностудии, снимал откровенные ролики.

Некоторое время адепты занимали трехэтажный дом в Московской области, но после разгрома его полицейскими разбежались. Александра Зиборова перебралась в Беларусь, где вела видеоблог о смысле жизни, свободных связях и о познании человека при помощи массовых оргий. Александра насильно забрала сына у своих родителей и увезла в Могилев.

Предполагается, что мальчика на днях переправят в Москву и снова отдадут на воспитание родственникам.