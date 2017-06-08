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В Могилевском районе нашли похищенного порносектой ребенка из Москвы
Сотрудники УВД Могилевского облисполкома и Могилевского РОВД вместе с коллегами из Главного управления МВД России по Москве установили местонахождение без вести пропавшего в марте 2016 года 5-летнего Якова Зиборова из Москвы.
По информации московской полиции, исчезновение ребенка могло носить криминальный характер, следовательно, ему угрожала опасность. По одной из версий, мальчик мог находиться в Беларуси. Правоохранители двух стран отрабатывали все возможные версии, в том числе похищение, убийство, насилие над ребенком или вовлечение его в какую-либо секту. Проверялись лица, причастные к его исчезновению, а также места возможного местонахождения, сообщили в
7 июня мальчика нашли в Могилевском районе в сопровождении гражданина России. Состояние ребенка удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он будет передан родственникам.
Как уточняет
По данным правоохранителей, Кириенко заставлял своих наложниц (обычно матерей-одиночек) трудиться в службе экскорта, устраивал их на работу в порностудии, снимал откровенные ролики.
Некоторое время адепты занимали трехэтажный дом в Московской области, но после разгрома его полицейскими разбежались. Александра Зиборова перебралась в Беларусь, где вела видеоблог о смысле жизни, свободных связях и о познании человека при помощи массовых оргий. Александра насильно забрала сына у своих родителей и увезла в Могилев.
Предполагается, что мальчика на днях переправят в Москву и снова отдадут на воспитание родственникам.
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Сотрудники УВД Могилевского облисполкома и Могилевского РОВД вместе с коллегами из Главного управления МВД России по Москве установили местонахождение без вести...
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