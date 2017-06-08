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"Двушка" за 6 тысяч долларов. На аукцион выставили квартиры в Воложинском районе

09.06.2017 12:44 — Разное | Tut.by  
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Предприятие «Геосервис», которое принимает участие с строительстве БелАЭС, продает квартиры в деревне Рудня в Воложинском районе в 78 километрах от Минска. На аукцион выставлено две «однушки» и две «двушки». Площадь однокомнатных 43,9 метра, двухкомнатных — 59,4 и 60 «квадратов».

Начальная цена «однушек» 7.960 рублей, двухкомнатных — 11.008 и 11.300 рублей.

Как рассказали в «Геосервисе» дом находится возле базы бывшего санатория, который компания продала россиянам. Недалеко — поместье графа Тышкевича.

— Места там очень красивые, рядом лес и река, Волма, пейзаж вас впечатлит. В речке водится форель, щука, плотва и окунь. Так что любителям природы там понравится, — говорят в компании.

Дом не барачного типа, а добротный, кирпичный на 8 квартир. Строили в 90-х годах. Раньше было и центральное отопление, когда работал санаторий. Теперь в каждой квартире - индивидуальный котел. Четыре квартиры заселены, четыре сейчас пробуют продать второй раз — желающих купить во время первого аукциона не нашлось. Поэтому в этот раз начальная цена снижена на 50%.


Аукцион пройдет 30 июня в РУП «Институт недвижимости и оценки».


Деревня крохотная. И рядом - Волма. Яндекс.Карты

 

 
Теги: Минск
 
 
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