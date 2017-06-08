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UberХ повысил цены и вернул их на мартовский уровень

09.06.2017 13:05 — Разное | Tut.by  
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С 9 июня сервис Uber объявил, что весенняя акция со снижением тарифов за пользование услугой UberX закончилась, и тарифы вновь вернулись на прежний уровень. Таким образом сервис планирует привлечь новых водителей.


Фото: TUT.BY

Как сообщили в компании, клиент по-прежнему сможет узнать точную стоимость поездки перед ее началом через приложение. Стоимость минимальной поездки по городу составляет 3 рубля 30 копеек. Тарифы на поездки с UberSELECT останутся прежними.

По словам представителей компании, это позволит привлеть в сервис больше водителей.

В Uber также предположили, сколько будут стоить поездки по примерным маршрутам. Так, от станции метро «Уручье» до Национального аэропорта можно добраться за 19 рублей, от железнодорожного вокзала до парка Горького — за 3 рубля 80 копеек, от ТЦ «Замок» до улицы Воронянского — 6 рублей 60 копеек.

 
 
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Таким образом сервис планирует привлечь новых водителей.

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