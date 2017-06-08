Белорусам-водителям разрешат работать в РФ с национальными правами

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Белорусские профессиональные водители, работающие в российских компаниях, получат право пользоваться национальными водительскими правами, сообщил посол РФ в республике Александр Суриков.



© Sputnik Максим Блинов Нужны ли белорусским водителям российские права для работы в РФ

В России с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, запрещающий иностранным профессиональным водителям пользоваться национальными водительскими правами. Эта норма коснулась белорусов, которые работают в российских транспортных компаниях. Белорусские автоперевозчики, осуществляющие грузоперевозки в Россию, но работающие в белорусских компаниях, по-прежнему имеют право пользоваться выданными в Беларуси документами. По неофициальной оценке, это привело к тому, что многие белорусы лишились в России работы.

"Пока договорились, что на ближайшем заседании Союзного Совмина примут временный акт, исключающий требования этого закона для граждан Беларуси", – сообщил Суриков на пресс-конференции в пятницу в Минске.

По его словам, в сентябре Госдума РФ рассмотрит и, как ожидается, примет поправку в закон, по которой граждане стран ЕАЭС смогут пользоваться в России национальными водительскими правами.

"Такой нормативный акт у нас принят, он действует, но не все, как оказалось, учтено", – добавил посол.