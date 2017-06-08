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Белорусам-водителям разрешат работать в РФ с национальными правами

09.06.2017 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн – Sputnik. Белорусские профессиональные водители, работающие в российских компаниях, получат право пользоваться национальными водительскими правами, сообщил посол РФ в республике Александр Суриков.

Белорусам-водителям разрешат работать в РФ с национальными правами
© Sputnik Максим Блинов
Нужны ли белорусским водителям российские права для работы в РФ

В России с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, запрещающий иностранным профессиональным водителям пользоваться национальными водительскими правами. Эта норма коснулась белорусов, которые работают в российских транспортных компаниях. Белорусские автоперевозчики, осуществляющие грузоперевозки в Россию, но работающие в белорусских компаниях, по-прежнему имеют право пользоваться выданными в Беларуси документами. По неофициальной оценке, это привело к тому, что многие белорусы лишились в России работы.

"Пока договорились, что на ближайшем заседании Союзного Совмина примут временный акт, исключающий требования этого закона для граждан Беларуси", – сообщил Суриков на пресс-конференции в пятницу в Минске.

По его словам, в сентябре Госдума РФ рассмотрит и, как ожидается, примет поправку в закон, по которой граждане стран ЕАЭС смогут пользоваться в России национальными водительскими правами.

"Такой нормативный акт у нас принят, он действует, но не все, как оказалось, учтено", – добавил посол.

 
Теги: Минск
 
 
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Такая поправка в закон РФ будет принята на ближайшем заседании Союзного Совмина; в дальнейшем аналогичные поправки будут приняты и для граждан других стран ЕАЭС.

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