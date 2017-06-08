В выходные закроют движение на участке улицы Ленина

В Минске в выходные будет запрещено движение транспорта по улице Ленина от улицы К. Маркса до проспекта Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.





Как пояснили специалисты, такие меры предусмотрены на период выполнения ремонтных работ на данном участке проезжей части. Движение будет закрыто с 00.00 10 июня до 05.00 12 июня.

AUTO.TUT.BY рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом этой информации.