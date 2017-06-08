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В выходные закроют движение на участке улицы Ленина

09.06.2017 13:15 — Разное | Tut.by  
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В Минске в выходные будет запрещено движение транспорта по улице Ленина от улицы К. Маркса до проспекта Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.


Как пояснили специалисты, такие меры предусмотрены на период выполнения ремонтных работ на данном участке проезжей части. Движение будет закрыто с 00.00 10 июня до 05.00 12 июня.

AUTO.TUT.BY рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом этой информации.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение транспорта будет запрещено по улице Ленина от улицы К. Маркса до проспекта Независимости.

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