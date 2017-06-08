Microsoft рассказала о том, что ждет пользователей Windows 10 в этом году

Компания Microsoft выпустила новую сборку своей операционной системы Windows 10 под номером 16 215, в которой реализовала много важных изменений и улучшений. Пока обновление доступно лишь для участников программы предварительного тестирования Windows Insider. Остальные пользователи смогут воспользоваться нововведениями с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update, которое выйдет этой осенью.

Первое значительное изменение — новый дизайн центра уведомлений, который теперь включает отдельные секции для разных приложений и сервисов. Сами уведомления появляются в виде отдельных карточек и группируются по приложениями и устройствам.





На панели задач теперь также можно закреплять любые сайты, но открываться они будут лишь через встроенный браузер Microsoft Edge. Улучшения также коснулись анимации открытия новых вкладок в этом браузере, благодаря чему визуально страницы стали загружаться еще быстрее.

Голосовой помощник Cortana теперь умеет с разрешения пользователя сканировать изображения, находящиеся на экране (например, фотографии афиш) и автоматически добавлять содержащуюся в них информацию в заметки.





Одни из самых крупных обновлений связаны с работой со стилусом. Например, его теперь можно использовать для навигации по тексту в различных приложениях и сайтах. Кроме того, появилась новая опция, при активации которой на экран будет выводиться карта с точкой, в которой вы в последний раз пользовались стилусом.

Усовершенствованиям также подвергся сенсорный ввод текста. На панели ручного ввода появились новые жесты (например, для выделения и зачеркивания слов), улучшилось редактирование и автоматическое распознавание ручного ввода. Если вы пишите «пером», то слова будут превращаться в печатный текст в автоматическом режиме. При этом текст смещается таким образом, чтобы вам было удобно писать дальше.





Вместо старой клавиатуры используется аналогичная смартфонам, с подсказками слов, набором текста без отрыва пальца от дисплея, выбором смайликов эмодзи, поддержкой ввода текста одной рукой и быстрым переключением к рукописному способу ввода.

Кроме того, теперь поддерживается диктовка и простейшее редактирование ранее продиктованного текста при помощи голосовых команд.

Среди более мелких изменений стоит выделить поддержку мониторов с режимом HDR, новый интерфейс отправки ссылок, а также возможность практически мгновенного переключения между публичными и частными сетями. Публичное обновление Windows 10 Fall Creators Update станет доступно осенью этого года.