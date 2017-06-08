Смолевичское бездорожье, или Последствия ликвидации последствий

Почти год прошел после июльской стихии 2016-го , а жители наиболее пострадавшего от нее Смолевичского района все еще ждут восстановления дорог, разбитых лесовозами после массового вывоза ветровальной древесины.





Корреспондент МЛЫН.BY прокатилась по смолевичскому бездорожью вместе с заместителем председателя райисполкома Николаем Парамоновым, который рассказал и показал, в каком состоянии пребывают транспортные пути и что делают местные власти для решения проблемы.

Пристегните ремни

— Едем в Пекалин, затем в Пятилетку и Вызволенье, — прокладывает маршрут для водителя Николай Григорьевич. — К этому списку можно еще добавить деревню Шабуни, — вводит в курс дела уже журналиста чиновник. — По этим населенным пунктам и сегодня возят древесину. Правда, остатки и не так часто, как раньше: основное уже убрали. В принципе, можно было бы приступать к восстановлению тех же республиканских дорог, но из-за отсутствия финансовых средств РУП «Минскавтодор-Центр» не торопится начинать работы по капремонту. А ведь требуется именно он — просто подлатать нельзя, что подтверждает уже проведенный ямочный ремонт на некоторых участках: их состояние фактически не улучшилось.





Всего по следам прошлогоднего урагана в районе нужно восстановить около 41 км дорог. Из них 30 км — местные (16 км — гравийно-грунтовые и 14 км — асфальтобетонные) и 11 км — республиканские. В общей сложности на это необходимо немногим более 4 млн рублей. Конечно, мы не сидим сложа руки — пытаемся решить вопрос финансирования. Обратились в Совмин — получили «добро» на использование средств инновационного фонда области для ремонта дорог местного значения, а на республиканские 1,1 млн выделено из бюджета страны соответственно.

С одной стороны — вроде как дело движется. С другой — пока только на бумаге. А по факту жители деревень, уставшие от бездорожья, ожидания ремонта и непрекращающейся езды большегрузов мимо окон, то и дело собой в буквальном смысле преграждают путь лесовозам. Разве объяснишь простым сельчанам, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается? Вряд ли. Но это не снимает ответственности с председателя Смолевичского райисполкома Михаила Загорцева, который всегда незамедлительно реагирует на эксцессы — отправляется к возмущенным жителям Пекалина или Пятилетки и часами с ними беседует, объясняя, что местные власти не всесильны, но принимают все возможные меры для скорейшего решения дорожной проблемы.

— Нынешней весной своими силами переложили асфальт на 16 км местных дорог, все гравийки подсыпали и прогрейдировали, но, по-хорошему, им также еще нужно уделить внимание, — рассказывает по пути в Пекалин зампред райисполкома. — Республиканские, естественно, не имеем права ремонтировать, поэтому ждем поступлений из бюджета страны, после чего «Минскавтодор-Центр» возьмется за работу. Местные, пока суд да дело с финансированием из инновационного фонда, продолжаем понемногу ремонтировать — изыскиваем средства. Хотя это непросто: деньги, выделенные на текущее содержание дорог, давно распланированы. А капремонт требует подготовки проектных решений — также довольно затратная часть. Поэтому, конечно, основные работы начнутся, когда пойдет финансирование из областного бюджета.

Ни проехать, ни пройти

Под монотонный грохот подвески авто по Р69 прибыли из Смолевичей в Пекалин.









Здесь приведены в негодность 4,8 км улично-дорожной сети. Исправить ситуацию пытаются рабочие ДРСУ-123 КУП «Минскоблдорстрой»: чтобы добраться до остатков асфальта и отремонтировать его, счищают толстый слой когда-то во спасение насыпанного песка.

Хотя эпопея с вывозом ветровального леса не окончена: 1 июня, в день нашего приезда, на окраине села древесина еще была.





В Пятилетке дела обстоят не лучше. По документам сюда все едут по асфальту. И в самой деревне он как бы есть… Хотя, и в голову бы не пришло, что в Пекалине по документам есть дороги с усовершенствованным покрытием…





То же самое и в Вызволенье — сплошь песок да гравий. А в дождь такая грязь, что ни проехать, ни пройти, говорят местные жители. Усугубляет ситуацию, по их словам, грузовой транспорт, который доставляет материалы на площадку строительства авиаремонтного завода на территории Национального аэропорта Минск. Он курсирует также по деревням Смолевичского района. Поэтому еще и детей здесь стараются одних на дорогу из дворов не отпускать…

Было дело

Посмотрев на эту «картину маслом», вспомнила ноябрь прошлого года и поднятую в СМИ эту же проблему разбитых лесовозами дорог Смолевичского района, где ураган превратил в бурелом 1,6 млн кубометров леса. Конечно, его надо было вывезти. Но такой ли ценой? Как известно, спешка нужна только при ловле блох. А в ликвидации последствий стихии она, что теперь очевидно, только усложняет дело. Вероятно, сейчас было бы меньше проблем с дорогами, если бы их хоть мало-мальски подготовили к той нагрузке, которая на них легла. Или следовало бы учитывать эти моменты при производстве работ.

— В Смолевичском районе летом до 100 лесовозов в день ходили, и все с превышением нагрузки, — рассказывал в ноябре 2016-го начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодор-Центр» Дмитрий Демидович. — При этом местные дороги рассчитаны под 6 т на одну ось. Республиканского значения, которые обслуживаем мы, — под 9 т. А у лесовозов доходит до 11−13 т на ось. Конечно, никакое покрытие не выдержит. Появляются такие дефекты, как сетка трещин, ямочность, просадки дорожного полотна, подламывается край проезжей части. На восстановление потребуются немалые средства.





К слову, о средствах. Той же осенью активное участие в восстановлении дорог демонстрировало лесное хозяйство.

— Что в наших силах — мы делаем. Арендуем технику для восстановления поврежденных участков дорог. Также своими силами производим частичный ремонт покрытия, — говорил директор ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» Иосиф Горощик. — Дороги, которые проходят по лесным массивам, содержим, в принципе, самостоятельно — они у нас на балансе. Также взаимодействуем с ДРСУ и ЖКХ района. Дороги, которые наиболее подвержены повреждению, закрыты для большегрузного транспорта…

Хотя в Смолевичском райисполкоме дипломатично обходят вопрос участия в деле предприятий лесного хозяйства по состоянию на сегодня, по следам ноябрьских заявлений сам собой возникает резонный вопрос: где сейчас заметно участие лесхозов, Смолевичского в частности, в восстановлении поврежденных ими же транспортных связей? Лес вывезли, причем с массой зафиксированных ГАИ и дорожниками нарушений, и забыли, что после себя оставили.

И трава не расти





Про ДТП с участием лесовозов, сложенные фактически на асфальте бревна и прочие нюансы ликвидации последствий прошлогодней стихии и вспоминать не хочется, но пришлось. Увиденное на железнодорожной станции Смолевичи навеяло: вот вам знак «Ограничение на ось 6 т», вот — горы из бревен и лесовоз, который их привез. Что древесина, что машина — на почти уничтоженной зеленой зоне. Ладно, лес выгружать больше некуда — только на газон. А для парковки-то можно потрудиться найти другое место. Хотя зачем? У нас же есть кому дороги ремонтировать и отдуваться перед жителями населенных пунктов за последствия ликвидации последствий. Найдутся специалисты и для восстановления зеленой зоны.