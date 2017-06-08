Каталония намерена провести референдум о независимости 1 октября

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Президент женералитета Каталонии объявил о дате референдума о независимости, он пройдёт в регионе 1 октября.

Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября. Он призвал жителей региона принять участие в голосовании, если они хотят видеть Каталонию независимой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на El Mundo.



Пучдемон объявил о проведении голосования, несмотря на то что испанские власти отказались его согласовывать, отмечает El Pais. Это означает, что референдум может быть отменен, например Конституционным судом.



Участники референдума должны будут ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».



Такое заявление Пучдемон сделал в администрации каталонского правительства, где до него выступал вице-президент женералитета Уриол Жункерас, который раскритиковал в своей речи испанское правительство за «отрицание фундаментального права каталонцев на голосование»



Пучдемон отметил, что «будет до последней минуты держать дверь открытой» для переговоров с испанским правительством, но не будет вести переговоры в одностороннем порядке.



Похожая ситуация происходила в Каталонии осенью 2015 года. В начале ноября парламент Каталонии принял резолюцию, провозглашающую «начало процесса создания независимого государства с республиканской формой правления». Два дня спустя правительство Испании подало в Конституционный суд жалобу на эту резолюцию, а в начале декабря КС признал резолюцию незаконной и аннулировал ее.



