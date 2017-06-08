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Каталония намерена провести референдум о независимости 1 октября
09.06.2017 13:20 — Разное | Ежедневник
фото: Flagsok.com
Президент женералитета Каталонии объявил о дате референдума о независимости, он пройдёт в регионе 1 октября.
Президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября. Он призвал жителей региона принять участие в голосовании, если они хотят видеть Каталонию независимой. Об этом сообщает
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Президент женералитета Каталонии объявил о дате референдума о независимости, он пройдёт в регионе 1 октября.
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