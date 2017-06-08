Суриков: Белорусским водителям не нужны будут российские права для работы в РФ

Белорусским водителям разрешат работать в России с национальными правами. Такую поправку в закон РФ примут на ближайшем заседании Союзного Совмина. Об этом заявил на пресс-конференции в Минске посол России Александр Суриков.





На вопрос, может ли в связи с изменениями белорус спокойно ехать по России и кого из белорусов коснется переоформление, Суриков заявил:

— Действительно, такой нормативный акт принят: в России, чтобы осуществлять работу на транспорте, надо иметь российские права. Не всё учли, честно говоря, принимая закон. Дума выйдет после летнего периода, будет принимать к документу поправки, исключающие, что для работы на территории России надо иметь российские водительские права для граждан стран Евразийского экономического союза, в том числе, конечно, Беларуси.

По словам Сурикова, на ближайшем заседании Совмина Союзного государства, которое должно пройти в Санкт-Петербурге, примут временный акт, исключающий требование получать российские права для белорусов.

Напомним, в России с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий работать профессиональным водителям на территории РФ с национальными правами . Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак заявил, что это поможет белорусам, работающим в российских транспортных компаниях, вернуться домой и закроет дефицит кадров в стране.