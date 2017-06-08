|
Суриков: Белорусским водителям не нужны будут российские права для работы в РФ
Белорусским водителям разрешат работать в России с национальными правами. Такую поправку в закон РФ примут на ближайшем заседании Союзного Совмина. Об этом заявил на пресс-конференции в Минске посол России Александр Суриков.
На вопрос, может ли в связи с изменениями белорус спокойно ехать по России и кого из белорусов коснется переоформление, Суриков заявил:
— Действительно, такой нормативный акт принят: в России, чтобы осуществлять работу на транспорте, надо иметь российские права. Не всё учли, честно говоря, принимая закон. Дума выйдет после летнего периода, будет принимать к документу поправки, исключающие, что для работы на территории России надо иметь российские водительские права для граждан стран Евразийского экономического союза, в том числе, конечно, Беларуси.
По словам Сурикова, на ближайшем заседании Совмина Союзного государства, которое должно пройти в Санкт-Петербурге, примут временный акт, исключающий требование получать российские права для белорусов.
Напомним, в России с 1 июня вступил в силу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусским водителям разрешат работать в России с национальными правами. Такую поправку в закон РФ примут на ближайшем заседании Союзного Совмина. Об этом заявил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии