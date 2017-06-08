Самопровозглашенное государство запустит на орбиту хранилище с секретными данными

Космическое государство Асгардия, заявившее о своем существовании в октябре прошлого года, намеревается запустить в космос первый асгардийский спутник с хранилищем данных на 512 гигабайт. Какая информация там будет храниться — неизвестно. Об этом рассказывает издание « Чердак ».



Микроспутник FUNcube-1, построенный по спецификации CubeSat. Изображение: Pa3weg / Wikimedia Commons

Заявка на спутник есть на сайте американской Федеральной комиссии по связи. Как пишет Motherboard, он будет предназначен для хранения данных на низкой околоземной орбите, причем данные можно будет загружать на спутник и скачивать с него. С космодрома какой страны будет запущен этот спутник, неясно.

Предполагается, что миниспутник Asgardia-1 формата CubeSat, состоящий из двух соединенных вместе кубиков с ребрами по 10 см каждый, пробудет на орбите пять лет, пока не потеряет скорость и высоту и не сгорит в атмосфере.

Если эта миссия состоится, можно будет говорить о новом способе хранения запрещенной законом информации, поскольку на космические орбиты ничья юрисдикция не распространяется.

О создании первого космического государства впервые было заявлено в октябре прошлого года. Его название взято из норвежского эпоса, где рассказывается о небесном государстве Асгардия. Какой бы абсурдной не могла показаться эта идея, у Асгардии есть граждане: с октября прошлого года заявки на гражданство Асгардии подало более 180 тысяч человек из разных стран, включая и Россию (около четырех тысяч), и первые сто тысяч уже получили это гражданство — в качестве второго. Сейчас обсуждается проект конституции орбитального государства, его флаг и герб. Основатель и президент Асгардии — российский предприниматель и филантроп Игорь Ашурбейли . Страна никем не признана, территории у нее нет, законов нет, однако в ее планы входит членство в ООН.

Словно для того, чтобы подчеркнуть всю абсурдность этой затеи, в Асгардии планируется ввести новый календарь, где в году будет тринадцать месяцев, причем дополнительный месяц, асгард, находится между июнем и июлем.