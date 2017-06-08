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В Беларуси планируют построить 500 заправок для электромобилей

09.06.2017 14:28 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси работает концепция по развитию придорожного сервиса, рассчитанная до 2020 года. Согласно ей, в Беларуси запланировано строительство на дорогах новых АЗС, электрозаправок, торговых объектов, пунктов общественного питания. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам заместитель начальника главного управления автодорог Минтранса Беларуси Сергей Леончик.


Фото Павел Мурашко

Сергей Леончик отметил, что в Минтрансе есть утвержденная схема с уже существующими и планируемыми местами для объектов придорожного сервиса.

— Инвестор, пожелавший вложить деньги в придорожный сервис, может выбрать свободное место для строительства и обратиться в местные исполкомы с заявкой. Желающие есть. Например, в первом квартале 2017 года на АЗС открылись четыре пункта общественного питания, во втором квартале такие точки тоже открывались. Но окончательный результат по новым объектам нам будет известен к концу года.

Что касается строительства электрозаправочных станций, то их обустройством на уже существующих АЗС сейчас занимается концерн «Белнефтехим».

— Но есть инициатива и от серьезной частной компании, которая обратилась в Минтранс с желанием организовать электрические зарядные станции. В этом году они собираются заключить инвестдоговор с облисполкомами о предоставлении земельных участков.

Инвестор хочет создать около 20 электрозаправок на трассах М1 и М2, после этого он готов перейти на другие магистральные дороги и в областные центры. Всего частник хочет создать сеть из 500 электрозаправок. Как скоро это произойдет — зависит от создаваемых условий. Возможно, для своих целей они будут привлекать кредитные финансы международных банков.

По сведениям Минтранса, на 1 января 2017 года на республиканских трассах размещены 386 АЗС, 157 газозаправочных станций, 71 гостиница, 41 мойка, 88 охраняемых стоянок, 437 предприятий торговли, 562 пункта общественного питания, 75 СТО.

 
 
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В Беларуси запланировано строительство на дорогах новых АЗС, электрозаправок, торговых объектов, пунктов общественного питания.

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