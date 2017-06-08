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Бывший участник "Дома-2" стал тренером белорусского хоккейного клуба
Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «
С 2006 по 2010 годы он был вратарем клуба, а затем перешел в жлобинский «Металлург», в котором и закончил карьеру в возрасте 21 года.
Примечательно, что осенью 2011 года Рыльков
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Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба "Могилев" стал Дмитрий Рыльков.
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