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Бывший участник "Дома-2" стал тренером белорусского хоккейного клуба

09.06.2017 15:03 — Разное | Tut.by  
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Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «Могилев» стал Дмитрий Рыльков.


С 2006 по 2010 годы он был вратарем клуба, а затем перешел в жлобинский «Металлург», в котором и закончил карьеру в возрасте 21 года.

Примечательно, что осенью 2011 года Рыльков был участником телепроекта «Дом-2», но провел на нем только восемь дней.

 
Теги: Могилев
 
 
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Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба "Могилев" стал Дмитрий Рыльков.

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