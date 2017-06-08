Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба « Могилев» стал Дмитрий Рыльков.





С 2006 по 2010 годы он был вратарем клуба, а затем перешел в жлобинский «Металлург», в котором и закончил карьеру в возрасте 21 года.

Примечательно, что осенью 2011 года Рыльков был участником телепроекта «Дом-2», но провел на нем только восемь дней.