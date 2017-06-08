У минского Дворца спорта в предстоящую субботу пройдет фестиваль уличной еды

« Фестиваль уличной еды » развернется у Дворца спорта 10 июня, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

10 июня с 10.00 до 22.00 гости фестиваля смогут попробовать блюда различных кухонь мира. Зоны фуд-кортов с множеством ресторанов и кафе, а также народный фаст-фуд. Гостей ждет презентация новых бургеров, плов, вареные раки, мясо на гриле, фалафель, шаурма и многое другое. А еще развлекательная зона фестиваля в виде «детского городка» с мастер-классами от развивающих клубов, с конкурсами и площадкой с мини-аттракционами.

Любителям ЗОЖ придется по вкусу спортивная площадка с занятиями по шейпингу, состязаниями по армрестлингу и гиревому спорту. А что бы полностью погрузиться в атмосферу уличной культуры, талантливые и неординарные уличные артисты будут радовать посетителей своим творчеством в течение всего дня.

«Детский городок» для маленьких гостей фестиваля будет осуществлять работу с 12:00 до 19:00. К спортивным мастер-классам можно присоединиться с 13:00 до 13:30 и с 14:00 до 14:30. Фудкортами с кафе и ресторанами, детскими аттракционами, спортивными соревнованиями и выступлениями уличных музыкантов можно будет наслаждаться с 10:00 до 22:00.