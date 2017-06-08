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У минского Дворца спорта в предстоящую субботу пройдет фестиваль уличной еды
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10 июня с 10.00 до 22.00 гости фестиваля смогут попробовать блюда различных кухонь мира. Зоны фуд-кортов с множеством ресторанов и кафе, а также народный фаст-фуд. Гостей ждет презентация новых бургеров, плов, вареные раки, мясо на гриле, фалафель, шаурма и многое другое. А еще развлекательная зона фестиваля в виде «детского городка» с мастер-классами от развивающих клубов, с конкурсами и площадкой с мини-аттракционами.
Любителям ЗОЖ придется по вкусу спортивная площадка с занятиями по шейпингу, состязаниями по армрестлингу и гиревому спорту. А что бы полностью погрузиться в атмосферу уличной культуры, талантливые и неординарные уличные артисты будут радовать посетителей своим творчеством в течение всего дня.
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"Фестиваль уличной еды" развернется у Дворца спорта 10 июня.
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