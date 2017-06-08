Семеро хоккеистов продолжат выступления за минскую «Юность» в новом сезоне. Это вратарь Дмитрий Мильчаков, защитники Вадим Ерохо и Вячеслав Макрицкий, нападающие Андрей Михнов, Александр Каракулько, Константин Захаров и Всеволод Кашкар.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дмитрий Мильчаков (1986) присоединился к «Юности» прошлым летом, провел четыре матча в Лиге чемпионов, отразив 90,37% бросков, а в чемпионате Беларуси был среди лучших по проценту отраженных бросков (92,0 в «регулярке» и 92,5 в плей-офф) и коэффициенту надежности — 1,81 и 2,00 соответственно.

Вадим Ерохо (1991) является универсалом, он способен сыграть как в обороне, так и в атаке. Именно на его счету первая шайба «Юности» в Лиге чемпионов. Всего в турнире он провел три матча и набрал 2 (1+1) очка, а в экстралиге в 38 встречах «гладкого сезона» сделал пять результативных передач, в семи поединках плей-офф на его счету 3 (1+2) балла.

Вячеслав Макрицкий (1991) перешел в «Юность» по ходу прошлого сезона. В 13 матчах «регулярки» отметился одной результативной передачей, в 12 встречах плей-офф — одной заброшенной шайбой.

Андрей Михнов (1983) стал лучшим бомбардиром регулярного сезона 2016/17 в экстралиге, набрав 70 (28+42) баллов в 39 играх. В розыгрыше Кубка Президента украинский легионер был самым результативным хоккеистом команды: забросил девять шайб и сделал шесть передач.

Среди лучших по количеству набранных очков в прошлом сезоне в рядах «красно-синих» был и Константин Захаров (1985): в «гладком» чемпионате в его активе 36 баллов (18+18) в 36 матчах, а также 11 (4+7) пунктов, набранных в 13 встречах плей-офф.

Александр Каракулько (1994) провел первый полный сезон в основном составе «Юности», набрав 20 (10+10) очков в 36 играх «регулярки» и 3 (3+0) в 11 поединках Кубка Президента.

Всеволод Кашкар (1994) в «Юности» лишь начинал прошлый сезон, проведя два матча и набрав 3 (1+2) очка. Также на его счету две встречи в Лиге чемпионов. После габаритный форвард играл за «Витебск» (14 встреч, 5+10) и «Металлург» (суммарно 19 поединков, 4+5).