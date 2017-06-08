УВД: подробности спасения пытавшейся сжечь себя гомельчанки /

Подробности попытки самосожжения рассказал радио Sputnik Беларусь временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела информации и связей с общественностью УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Инцидент произошел утром 9 июня. Сотрудница вошла на проходную предприятия "Коминтерн" около 7.30, облила себя горючей жидкостью и подожгла . Находящиеся на проходной сотрудники предприятия среагировали быстро. Схватив находившееся рядом покрывало, они накрыли им женщину, после чего облили ее водой. Практически сразу же ей была вызвана скорая помощь.



© Sputnik/ Анна Соколова Почему гомельчанка пыталась сжечь себя заживо на заводской проходной

"Женщина в сознании на своих ногах дошла до машины скорой помощи. Она доставлена в специализированное ожоговое отделение одной из гомельских больниц. У нее зафиксированы серьезные повреждения, около 50% ожогов тела", — рассказал Пилькевич.

На месте происшествия организована работа оперативно-следственной группы, проводится осмотр. Также на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета следственных экспертиз. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

О пострадавшей известно, что она уроженка Гомельщины, некоторое время жила в Карелии после аварии на ЧАЭС. На предприятии трудилась уборщицей. В последнее время занималась оформлением пенсии, но из Карелии ей прислали не те документы, из-за чего возникли проблемы с определением ее фактического трудового стажа.

Кроме того, недавно у пострадавшей умер муж. Проблем в коллективе у гомельчанки не было, материальное положение было стабильным.

По некоторой информации, гомельчанка проходила лечение в психиатрической клинике, эти данные сейчас проверяются.

Комментарий и.о.начальника отдела информации и связей с общественностью УВД Гомельского облисполкома Юрия Пилькевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.