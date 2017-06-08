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УВД: подробности спасения пытавшейся сжечь себя гомельчанки
09.06.2017 15:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Подробности попытки самосожжения рассказал радио Sputnik Беларусь временно исполняющий обязанности по должности начальника отдела информации и связей с общественностью УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.
Инцидент произошел утром 9 июня.
© Sputnik/ Анна Соколова
"Женщина в сознании на своих ногах дошла до машины скорой помощи. Она доставлена в специализированное ожоговое отделение одной из гомельских больниц. У нее зафиксированы серьезные повреждения, около 50% ожогов тела", — рассказал Пилькевич.
На месте происшествия организована работа оперативно-следственной группы, проводится осмотр. Также на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и Государственного комитета следственных экспертиз. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.
О пострадавшей известно, что она уроженка Гомельщины, некоторое время жила в Карелии после аварии на ЧАЭС. На предприятии трудилась уборщицей. В последнее время занималась оформлением пенсии, но из Карелии ей прислали не те документы, из-за чего возникли проблемы с определением ее фактического трудового стажа.
Кроме того, недавно у пострадавшей умер муж. Проблем в коллективе у гомельчанки не было, материальное положение было стабильным.
По некоторой информации, гомельчанка проходила лечение в психиатрической клинике, эти данные сейчас проверяются.
Комментарий и.о.начальника отдела информации и связей с общественностью УВД Гомельского облисполкома Юрия Пилькевича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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