МИНСК, 9 июн — Sputnik. Кот Пиккис, что в переводе значит "Малышок", претендует на звание самого огромного в мире. Домашний любимец финна Яна-Эрика Брууна весит 16 килограмм, сообщила финская телерадиокомпания Yle .

В длину кот достигает 120 сантиметров, Малышок на два сантиметра длиннее мейн-куна Лудо. До сих пор Лудо был признан самым большим котом в мире.

"Я, конечно, знал, что мейн-куны — самые крупные в мире коты, однако совсем не ожидал, что Пиккис вырастет таким огромным", — рассказал владелец кота.



© Фото: Yle / Marjut Mäntymaa Домашний любимец финна Яна-Эрика Брууна весит 16 килограмм

Хоть кот весьма добродушен, взять его на руки может себе позволить далеко не каждый — вес домашнего питомца внушительный.

Кстати, еще один кот, который достигает 120 сантиметров в длину, живет в Мельбурне (Австралия), зовут его Омар. Одним словом, ни один хозяин, заводя мейн-куна, не знает наверняка, вырастет ли его домашний любимец в чемпиона.