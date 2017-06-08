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Самый большой в мире "Малышок": в сети появились фото кота-гиганта

09.06.2017 15:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн — Sputnik. Кот Пиккис, что в переводе значит "Малышок", претендует на звание самого огромного в мире. Домашний любимец финна Яна-Эрика Брууна весит 16 килограмм, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

В длину кот достигает 120 сантиметров, Малышок на два сантиметра длиннее мейн-куна Лудо. До сих пор Лудо был признан самым большим котом в мире.

"Я, конечно, знал, что мейн-куны — самые крупные в мире коты, однако совсем не ожидал, что Пиккис вырастет таким огромным", — рассказал владелец кота.

Самый большой в мире "Малышок": в сети появились фото кота-гиганта
© Фото: Yle / Marjut Mäntymaa
Домашний любимец финна Яна-Эрика Брууна весит 16 килограмм

Хоть кот весьма добродушен, взять его на руки может себе позволить далеко не каждый — вес домашнего питомца внушительный.

Кстати, еще один кот, который достигает 120 сантиметров в длину, живет в Мельбурне (Австралия), зовут его Омар. Одним словом, ни один хозяин, заводя мейн-куна, не знает наверняка, вырастет ли его домашний любимец в чемпиона.

 
Теги: Минск
 
 
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Кот породы мейн-кун из Финляндии претендует на звание самого огромного домашнего кота в мире.

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