МАЗ выставил на аукцион недостроенный корпус за 11 миллионов рублей

МАЗ продает с аукциона один из недостроенных корпусов — здание административно-бытовых и вспомогательных помещений на Партизанском проспекте, 154а.

Строить его начали в 2008 году, но так и не завершили — не хватило финансов. Теперь его выставили на торги.



Фото: ОАО «МАЗ»

Площадь объекта 12 555 квадратных метров, он занимает 2,3 гектара. Начальная цена лота 11 194 213 рублей. Покупателю надо будет внести задаток — 600 тысяч рублей.

Здание имеет многофункциональное значение, и ограничений по нему нет, то есть использовать его можно под офисы, объекты торговли и т. п.

Аукцион пройдет 27 июня в Минском городском центре недвижимости.