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МАЗ выставил на аукцион недостроенный корпус за 11 миллионов рублей
МАЗ продает с аукциона один из недостроенных корпусов — здание административно-бытовых и вспомогательных помещений на Партизанском проспекте, 154а.
Строить его начали в 2008 году, но так и не завершили — не хватило финансов. Теперь его выставили на торги.
Площадь объекта 12 555 квадратных метров, он занимает 2,3 гектара. Начальная цена лота 11 194 213 рублей. Покупателю надо будет внести задаток — 600 тысяч рублей.
Здание имеет многофункциональное значение, и ограничений по нему нет, то есть использовать его можно под офисы, объекты торговли и т. п.
Аукцион пройдет 27 июня в Минском городском центре недвижимости.
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Использовать 12,5 тысячи метров площади можно под любой объект.
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