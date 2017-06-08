ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗ выставил на аукцион недостроенный корпус за 11 миллионов рублей

09.06.2017 15:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

МАЗ продает с аукциона один из недостроенных корпусов — здание административно-бытовых и вспомогательных помещений на Партизанском проспекте, 154а.

Строить его начали в 2008 году, но так и не завершили — не хватило финансов. Теперь его выставили на торги.


Фото: ОАО «МАЗ»

Площадь объекта 12 555 квадратных метров, он занимает 2,3 гектара. Начальная цена лота 11 194 213 рублей. Покупателю надо будет внести задаток — 600 тысяч рублей.

Здание имеет многофункциональное значение, и ограничений по нему нет, то есть использовать его можно под офисы, объекты торговли и т. п.

Аукцион пройдет 27 июня в Минском городском центре недвижимости.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Использовать 12,5 тысячи метров площади можно под любой объект.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский тренер возглавил футбольный клуб "Ростов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика