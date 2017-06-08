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Белорусский тренер возглавил футбольный клуб "Ростов"
Белорусский тренер Леонид Кучук возглавил российский футбольный клуб «Ростов», сообщает официальный сайт команды.
Ранее Кучук возглавлял «Шериф», «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив» и «Сталь». В 2013 году признавался лучшим тренером Беларуси.
В штаб Кучука в «Ростове» войдут специалист по физической подготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык.
Евгений Иванов будет работать с вратарями. Также в штаб войдет тренер Сергей Клещенко.
Дмитрий Кириченко остается в «Ростове». Он также будет работать в новом тренерском штабе.
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Белорусский тренер Леонид Кучук возглавил российский футбольный клуб "Ростов", сообщает официальный сайт команды.
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