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Белорусский тренер возглавил футбольный клуб "Ростов"

09.06.2017 15:32 — Разное | Tut.by  
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Белорусский тренер Леонид Кучук возглавил российский футбольный клуб «Ростов», сообщает официальный сайт команды.


Фото: ФК «Кубань»

Ранее Кучук возглавлял «Шериф», «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив» и «Сталь». В 2013 году признавался лучшим тренером Беларуси.

В штаб Кучука в «Ростове» войдут специалист по физической подготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык.

Евгений Иванов будет работать с вратарями. Также в штаб войдет тренер Сергей Клещенко.

Дмитрий Кириченко остается в «Ростове». Он также будет работать в новом тренерском штабе.

 
 
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Белорусский тренер Леонид Кучук возглавил российский футбольный клуб "Ростов", сообщает официальный сайт команды.

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