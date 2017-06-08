Белорусский тренер Леонид Кучук возглавил российский футбольный клуб «Ростов», сообщает официальный сайт команды.



Фото: ФК «Кубань»

Ранее Кучук возглавлял «Шериф», «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив» и «Сталь». В 2013 году признавался лучшим тренером Беларуси.

В штаб Кучука в «Ростове» войдут специалист по физической подготовке Виталий Милютин, тренер по тактике Иван Федык.

Евгений Иванов будет работать с вратарями. Также в штаб войдет тренер Сергей Клещенко.

Дмитрий Кириченко остается в «Ростове». Он также будет работать в новом тренерском штабе.