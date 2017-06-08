ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусским водителям не придется менять права для работы в России

09.06.2017 15:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусским водителям не придется менять права для работы в России

фото: 5min.by

Для получения права на работу в РФ водителями из Беларуси не нужно будет получать российские права.

Об этом 9 июня сообщил посол России в Беларуси Александр Суриков, передает БЕЛТА.

1 июня в России начал действовать закон, запрещающий работать профессиональными шоферами водителям с иностранными правами. Однако, как пояснил Суриков, осенью  к закону примут поправки, согласно которым данный запрет не будет распространяться на водителей из стран Евразийского экономического союза.

Пока поправки не приняты, планируется принять соответствующий временный акт. Его подписание состоится на следующей неделе в Санкт-Петербурге на ближайшем заседании Совмина союзного государства, рассказал Суриков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для получения права на работу в РФ водителями из Беларуси не нужно будет получать российские права.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мильчаков, Захаров и еще 5 хоккеистов заключили новые контракты с "Юностью"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика