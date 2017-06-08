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Основатель Alibaba Group за день стал богаче на 2,8 миллиарда долларов

09.06.2017 15:50 — Разное | Tut.by  
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Состояние основателя Alibaba Group Джека Ма выросло на 2,8 миллиарда долларов за один день, 8 июня, благодаря росту стоимости акций компании, передает Bloomberg.


Глава Alibaba Group Джек Ма на торжественном мероприятии в честь распродажи. Изображение: alizila.com

Как отмечает агентство, капитализация интернет-холдинга благодаря позитивному прогнозу по выручке увеличилась в течение одной торговой сессии на 13%, достигнув 42 миллиардов долларов.

В минувший четверг финансовый директор Alibaba Мэгги Ву сообщила, что компания ожидает роста выручки по итогам года на 45−49%.

С начала года Джек Ма стал богаче на 8,5 миллиарда долларов. Размер его состояния сейчас оценивается почти в 41,8 миллиарда долларов. На сегодня он самый богатый человек Китая и занимает 14 строчку в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg.

В сентябре 2016 года сообщалось, что финансовое подразделение группы Alibaba превзошло по рыночной капитализации один из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs.

Компания Alibaba основана в 1999 году и специализируется на электронной коммерции.

 
 
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Состояние основателя Alibaba Group Джека Ма выросло на 2,8 миллиарда долларов за один день, 8 июня, благодаря росту стоимости акций компании, передает Bloomberg.

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