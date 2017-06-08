ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк выпустил в обращение памятные монеты "Шлях Скарыны. Прага"

09.06.2017 16:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нацбанк сегодня выпустил в обращение памятные монеты «Шлях Скарыны. Прага» серии «Шлях Скарыны». Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

В обращение поступили две монеты: серебряная (номиналом 20 рублей, массой 33,62 г, диаметром 50,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 2000 штук) и медно-никелевая (номиналом 1 рубль, массой 19,50 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 3000 штук).

Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе. Серебряные и медно-никелевые монеты изготовлены качеством «анциркулейтед» с оксидированием.

В Нацбанке напоминают, что выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе. Монеты отчеканены на Литовском монетном дворе. Серебряные и медно-никелевые монеты изготовлены качеством...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Основатель Alibaba Group за день стал богаче на 2,8 миллиарда долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика