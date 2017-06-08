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На трассе Минск - Гродно появятся места для караванеров
Места для караванеров появятся на трассе М6 Минск — Гродно. Сейчас проводится реконструкция магистрали, которая предполагает создание площадок для отдыха, где будет возможно подзарядить электроприборы домов на колесах, набрать воды, принять душ,
«Мы вместе с автозаправочными станциями внедряем такой функционал, чтобы путешественники могли беспрепятственно пользоваться инфраструктурой и приезжали в страну», — отметил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Леончик.
По его словам,
В мае в Минске состоялся международный слет караванеров, в котором приняло участие около 1,2 тыс. кемперов из 16 стран.
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Места для караванеров появятся на трассе М6 Минск-Гродно. Сейчас проводится реконструкция магистрали, которая предполагает создание площадок для отдыха, где будет...
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