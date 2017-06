Редкий случай: киста заняла половину черепа мужчины

Арахноидальная киста разрослась так, что потеснила мозг мужчины. Научная работа с описанием случая опубликована в журнале The New England Journal of Medicine, кратко об этом рассказывает Gizmodo .

Изображение: Jennifer de Longpre / The New England Journal of Medicine

27-летний мужчина попал в отделение неотложной помощи с эпилептическим припадком. Он рассказал, что на протяжении последних трех лет у него часто случались головные боли и падения.

Магнитно-резонансная томография выявила арахноидальную кисту размером 12,3 см на 16,5 см на 7,9 см. Ее рост вызвал смещение правого полушария головного мозга, потеснив височную долю и срединные структуры.

Арахноидальные кисты есть у 1,1% всех людей, обычно они не несут вреда и присутствуют у человека с рождения. Они образованы клетками паутинной оболочки и заполнены черепно-мозговой жидкостью.

Однако эта киста оказалась такой большой, что вызвала неврологические эффекты. «Этот случай не выглядит особенно плохим, — рассказала Gizmodo Мария Жизель Матеус, профессор радиологии из Медицинского университета Южной Каролины. — Мы видели похожие случаи, хотя не такие экстремальные, как этот. Пациент приходит с головной болью. Обычно эти кисты не растут — они остаются без изменений и незначительно деформируют кость».

По словам специалиста, ее коллеги сталкиваются с арахноидальными кистами раз или два в неделю. Случаи, похожие на тот, что на снимке, встречаются реже раза в год.

Доктор Дженнифер Де Лонгр из госпиталя Метро Хелс в штате Вайоминг, которая столкнулась с гигантской кистой, провела операцию под названием краниотомия, чтобы удалить образование. Мужчине установили шунт для отвода лишней жидкости, однако это не помогло — киста не поменялась в размерах. Сейчас американца избавляют от симптомов — головных болей и эпилептических припадков.