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МАРТ не согласовал законопроект о запрете на продажу спиртного на АЗС

09.06.2017 16:29 — Разное | Tut.by  
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МАРТ и торговли республики считает, что запрет на продажу спиртного на АЗС ничего не даст. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила заместитель начальника управления бытового обслуживания и общепита МАРТ и торговли Беларуси Лариса Комарова.


— Наше ведомстово не согласовывало этот проект (о запрете продажи алкоголя на АЗС в ночное время. — Прим. AUTO.TUT.BY). Данный запрет ничего не решает.

Лариса Комарова пояснила, что если автомобилист зашел на АЗС и купил спиртное, то это не означает, что он его выпьет и сядет за руль. «Водитель может даже не участвовать в каком то мероприятии, а его гости — почему бы и нет?»

— Запрет не сокращает количество аварий, но усугубляет ситуацию для самих придорожных объектов. Часто эти точки стоят рядом с маленьким населенным пунктом, и для его жителей это единственное место, куда можно куда-то сходить, посидеть и отдохнуть, при этом не надо закрывать сам объект для участников дорожного движения. Но, конечно, это место не предназначено для детских праздников.

Представитель МАРТ пояснила, что в объектах общественного питания при АЗС можно распивать спиртные напитки.

— Этот объект получил лицензию на розничную торговлю спиртными напитками в том числе в розлив.


Как мы сообщалось ранее, в 2015 году в Минске действовали ограничения по продаже спиртного: купить его можно было в торговых точках, в том числе и магазинах при АЗС, с 9.00 до 22.00. Запрет продержался два месяца и десять дней, потом его отменили.

Сейчас против продажи алкоголя на АЗС и в ночное время сейчас выступают два ведомства: МВД и Минздрав Беларуси.

— Действия Минздрава направлены на укрепление здоровья и сохранение жизни граждан. Поэтому я категорически против реализации алкогольных напитков ночью и на АЗС, — сказал AUTO.TUT.BY главный нарколог Минздрава Иван Коноразов. — Зачем продавать алкоголь на заправках, рядом с которыми есть магазины? Зачем продавать спиртное ночью? Ночью люди должны отдыхать, чтобы с утра подняться выспавшимися и бодрыми и идти на работу.


Фото: Инга Шкелер

— Мы выступаем за все ограничения, связанные с продажей алкоголя ночью. Понятно, что люди употребляли спиртное и будут продолжать это делать, но если человеку не дать его купить хотя бы ночью, то, может быть, мы спасем чью-то жизнь, — сказал начальник пресс-службы ГАИ Минска Сергей Зараник.

В ГАИ отметили, что проблем с тем, что люди покупают на столичных заправках, практически нет, отчасти на это влияют милицейские патрули, которые следят за порядком и выявляют нарушителей, в том числе и нетрезвых. К тому же операторы заправок, если видят противозаконные действия со стороны посетителей, сообщают об этом милиции.

— Пьяных водителей часто находят за городом. Видимо, они думают, что там меньше контроля со стороны милиции — это не так. Патрули всегда знают, какими путями предпочитает ездить такой контингент. Но есть положительный момент: с каждым годом пьяных за рулем становится меньше. Например, за два месяца текущего года в Минске задержан 391 нетрезвый водитель. В прошлом году за этот же период задержали 479, а в 2015-м — 579 автомобилистов.

 
Теги: Минск
 
 
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