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Саммит ШОС: главы государств говорили о безопасности и экономике

09.06.2017 16:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Небольшой промежуток времени, прошедший с момента присоединения Беларуси в качестве наблюдателя Шанхайской Организации Сотрудничества, полностью укрепил белорусскую сторону в правоте сделанного выбора, заявил Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Масштабный политический форум с участием глав 12-ти государств, участников и наблюдателей ШОС, проходит в пятницу, 9 июня, в столице Казахстана Астане.

Президент Беларуси подчеркнул готовность нашей станы в дальнейшем быть связующим звеном между Европой и Азией и отметил потенциал ШОС как одной из самых влиятельных международных структур.

Саммит ШОС: главы государств говорили о безопасности и экономике
© Sputnik Владимир Астапкович
Лукашенко считает главным в ШОС экономику и безопасность

В ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС президент Беларуси подчеркнул, что является "внимательным наблюдателем" за теми процессами, которые сегодня происходят в Шанхайской организации сотрудничества.

"Особенность ШОС сегодня состоит в том, что при желании всех членов Шанхайской организации никто, нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире", — заявил Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, сплоченность и единство — это ключевой фактор противостояния современным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм и организованную преступность.

"Свидетельством укрепления авторитета ШОС, в том числе, его экономического измерения, является увеличение числа стран, поддерживающих шанхайский дух равноправного взаимовыгодного и мирного сосуществования народов. Два мощнейших государства, Индия и Пакистан, становятся ее полноправными членами", — отметил Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, вступление Индии и Пакистана в ШОС — это не просто важнейший результат, но мужественный и ответственный шаг всей организации в целом.

 "Не будем скрывать, есть определенные проблемы в отношениях между этими прекрасными, мощнейшими государствами. И то, что вы их сегодня приняли в состав ШОС, говорит о том, что вы просто ответственные люди, и тем самым вы взяли на себя решение и этих проблем", — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер высказал уверенность в том, что, будучи членами ШОС, и Индия, и Пакистан не просто "приблизятся к решению неких небольших проблем, но они решат эти проблемы".

Заявление Александра Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов ШОС слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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При желании всех членов Шанхайской организации никто, нигде и никогда не сможет дестабилизировать обстановку в мире, заявил Александр Лукашенко в своем...

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