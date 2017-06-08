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Белорусы соболезнуют Ирану, где от теракта погибли почти 20 человек

09.06.2017 16:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Свои записи в книге соболезнований оставляли не только простые минчане, но и министры, дипломаты иностранных посольств, аккредитованных в Минске.

Белорусы соболезнуют Ирану, где от теракта погибли почти 20 человек
© Sputnik / Анна Нефедова
Мясникович: мир должен объединиться в борьбе с терроризмом

Запись в книге соболезнований оставил председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, который заявил о необходимости консолидации усилий всех стран мира в борьбе с международным терроризмом.

"Мы решительно осуждаем любые акты международного терроризма и экстремизма, угрожающие миру и безопасности", — сказал Мясникович.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафа Овейси подчеркнул, что искаженные идеи ваххабизма осуждены во всем мире, они не имеют ничего общего с исламом.

Среди тех, кто оставил свои соболезнования в книге, министр промышленности Беларуси Виталий Вовк, глава дипмиссии Турции в Минске, также выразили свои соболезнования посольства Молдовы, России. Руководитель корреспондентского пункта Sputnik Беларусь Андрей Качура также выразил свои соболезнования послу и оставил запись в книге.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане несут цветы к посольству Ирана, где открыта книга соболезнований в связи с гибелью иранских граждан во время террористического акта в Тегеране. Смотрите...

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