Белорусы соболезнуют Ирану, где от теракта погибли почти 20 человек

Свои записи в книге соболезнований оставляли не только простые минчане, но и министры, дипломаты иностранных посольств, аккредитованных в Минске.



© Sputnik / Анна Нефедова Мясникович: мир должен объединиться в борьбе с терроризмом

Запись в книге соболезнований оставил председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, который заявил о необходимости консолидации усилий всех стран мира в борьбе с международным терроризмом.

"Мы решительно осуждаем любые акты международного терроризма и экстремизма, угрожающие миру и безопасности", — сказал Мясникович.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафа Овейси подчеркнул, что искаженные идеи ваххабизма осуждены во всем мире, они не имеют ничего общего с исламом.

Среди тех, кто оставил свои соболезнования в книге, министр промышленности Беларуси Виталий Вовк, глава дипмиссии Турции в Минске, также выразили свои соболезнования посольства Молдовы, России. Руководитель корреспондентского пункта Sputnik Беларусь Андрей Качура также выразил свои соболезнования послу и оставил запись в книге.