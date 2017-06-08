Беларусь нарастила экспорт по результатам первого квартала

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В январе-апреле 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 19,5% к аналогичному периоду 2016 года, до 10,413 млрд долларов.

При этом в апреле экспорт оказался ниже мартовского на 7,1%. Сальдо торговли товарами и услугами по итогам четырех месяцев осталось в плюсе, хотя и снизилось против данных за квартал — 120,5 млн долларов против отрицательного сальдо в 135,1 млн в январе-апреле прошлого года, сообщает TUT.BY со ссылкой на данные Нацбанка.

Импорт товаров и услуг в январе-апреле вырос на 16,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 10,293 млрд.

Экспорт товаров за четыре месяца вырос на 21,3% — до 8,236 млрд долларов, импорт — на 19,2%, до 9,130 млрд. Сальдо по товарам сложилось отрицательное в размере 894,5 млн долларов.

Сальдо торговли услугами по итогам четырех месяцев оказалось положительным — 1,015 млрд долларов, показатель аналогичного периода прошлого года превзойден на 38,8%. Экспорт услуг вырос на 13,1%, до 2,178 млрд долларов. Импорт снизился на 2,7%, составив 1,163 млрд долларов.

Эксперты Нацбанка отмечают, что в начале года во внешней торговле происходили разнонаправленные процессы. Негативное влияние на сбалансированность внешнеэкономической деятельности оказала торговля энергоносителями, сальдо по которым ухудшилось за два месяца почти на 460 млн долларов. В то же время по другим группам товаров, в том числе по экспорту калийных удобрений, а также по услугам наблюдаются значительные позитивные изменения. Стоимостные объемы экспорта калийных удобрений выросли на 25%. Сальдо торговли прочими товарами и услугами за январь-февраль 2017 г. составило 483 млн долларов, что почти в 9 раз выше соответствующего показателя за первые два месяца прошлого года.

В 2016 году экспорт товаров и услуг в Беларуси снизился на 9,3%, до 29,758 млрд долларов, импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8% — до 29,808 млрд. Год Беларусь завершила с отрицательным сальдо торговли товарами и услугами — минус 49,8 млн долларов.

Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, — нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, некоторые виды металлопродукции. Прирост обеспечили легковушки и несколько ожившие после прошлогоднего падения поставки другой автотехники, а также продукция деревообработки и «молочка».

На нефтепродуктах Беларусь потеряла за год 2,740 млрд долларов. Выручка от этих поставок упала на 40,4%. Если бы не затянувшиеся нефтегазовые споры с Россией, в нынешнем году за счет увеличения цен можно было бы рассчитывать на восстановление выручки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь нарастила экспорт по результатам первого квартала В январе-апреле 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 19,5% к аналогичному периоду 2016 года, до 10,413 млрд долларов.

Не очень благополучно и на рынке хлоркалия. В итоге в июне задним числом ставку экспортной пошлины на калийные удобрения пришлось снижать с 55 до 20 евро за тонну.