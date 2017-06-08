Итоги недели: атаки в Лондоне на фоне выборов в Британии и саммит ШОС /

Наиболее заметные события уходящей недели ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с руководителем информационного агентства Sputnik Беларусь Андреем Качурой.

Теракты в Лондоне, ответственность за которые взяла на себя запрещенная в России и других странах организация Исламского государства , нельзя рассматривать в отрыве от выборов в Великобритании, отметил в беседе руководитель информационного агентства Sputnik.

"К подобного рода терактам нельзя подходить легкомысленно. Я уверен, что расчет строился и на том, чтобы оказать влияние на избирателей. Там сейчас очень сложная обстановка, и важен буквально каждый процент, хотя уже сейчас понятно, что ни одна из партий не будет иметь большинства в парламенте. Но в том, что за время подготовки выборов произошли сразу три теракта, так или иначе многие избиратели обвиняют действующего премьера Терезу Мэй за то, что она сократила расходы на органы полиции", — отметил Качура.



© Sputnik Владимир Песня Выборы в Великобритании окончились "подвешенным парламентом"

Руководитель информагентства также обратил внимание на то, что до сих пор ни одна страна мира не выигрывала в борьбе с терроризмом полицейскими методами. Здесь должны работать спецслужбы, и это должна быть работа на пресечение, в то время как полиция работает с ситуациями, которые уже невозможно предотвратить, отметил руководитель Sputnik Беларусь.

В то же время сами выборы в Великобритании местные СМИ уже успели назвать "эпическим провалом Терезы Мэй". По предварительным итогам, консерваторы не набрали нужного количества мандатов, необходимых для самостоятельного формирования кабинета министров.

"Лейбористы они уже заявили о том, какое количество голосов Тереза Мэй успела потерять, и этот факт, по их мнению, говорит о том, что она должна подать в отставку. По мнению лейбористов, это свидетельствует о потере доверия к премьер-министру", — отметил Качура.

В то же время главным событием международной политики на уходящей неделе стало заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества . На масштабный политический форум в столице Казахстана Астане собрались главы 12-ти государств — участников и наблюдателей ШОС. Беларусь имеет статус наблюдателями при ШОС, и всегда с большим интересом смотрела на все, что там происходит, отметил руководитель информагентства.

"Самое важное, что там сейчас произойдет — это присоединение Индии и Пакистана. Население стран, которые входят в эту организацию, это теперь большая часть планеты. Мы должны внимательно наблюдать за всем, что там происходит, поскольку это будет касаться и нашей безопасности, и экономической, и политической", — сказал Качура.

По мнению собеседников, на сегодняшний день ШОС превращается в новый полюс силы. Четыре страны, которые задают тон в этой организации, это Россия, Китай, Индия и Пакистан.

"Это 4 ядерные державы, у них порой между собой не все так уж хорошо, но на общем фоне это и переговорная площадка, и площадка, на которой могут быть приняты, в том числе, и силовые решения. Сейчас ШОС — это аббревиатура, которой в мире будут пользоваться достаточно серьезно", — констатировал Качура.

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