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Инфляция в мае: продукты подорожали, а непродовольственные товары подешевели
Цены в мае выросли незначительно — инфляция за месяц составила 0,3%,
Продовольственные товары в мае подорожали на 0,6%, услуги — на 0,3%.
В целом с начала года товары и услуги подорожали на 2,7%. Продукты питания — на 3%, непродовольственные товары — на 1,1%. Сильнее всего за этот год выросли цены на услуги — на 4,4%.
Напомним, что в этом году в марте в Беларуси уже была
Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.
За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.
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Инфляция в мае составила 0,3%, но на непродовольственные товары в прошлом месяце наблюдалась дефляция.
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