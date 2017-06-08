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Инфляция в мае: продукты подорожали, а непродовольственные товары подешевели

09.06.2017 18:11 — Разное | Tut.by  
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Цены в мае выросли незначительно — инфляция за месяц составила 0,3%, сообщает Белстат. Непродовольственные товары в прошлом месяце даже подешевели на 0,2%.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,6%, услуги — на 0,3%.

В целом с начала года товары и услуги подорожали на 2,7%. Продукты питания — на 3%, непродовольственные товары — на 1,1%. Сильнее всего за этот год выросли цены на услуги — на 4,4%.

Напомним, что в этом году в марте в Беларуси уже была зафиксирована дефляция, правда, на продовольственные товары.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.

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Инфляция в мае составила 0,3%, но на непродовольственные товары в прошлом месяце наблюдалась дефляция.

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