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Рапунцель из Новосибирска установила рекорд России по длине волос
09.06.2017 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Сибирячку с завидной шевелюрой зовут Нина Бычкова, ей 12 лет. Амбициозной девочке недостаточно рекорда России, она надеется побить и рекорд Гиннесса в категории самых длинных волос у молодых людей до 18 лет.
Длинные волосы школьницы никогда не остаются незамеченными. Прохожие часто оглядываются, а те, кто посмелее, могут даже поинтересоваться, как ей удалось отрастить такую длину.
В то же время некоторые сомневаются, что сибирячке удобно ходить с такой прической. Ведь волосы такой длины тяжело мыть и укладывать. Но главное, что обладательнице рекордной косы все нравится.
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Обладательница "рекордной" косы, длина которой – 139 сантиметров, живет в Новосибирске. Смотрите на видео, как выглядит российская Рапунцель.
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