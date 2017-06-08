Минск и Киев изучают возможность строительства речного порта на Днепре">

Greenbelarus.info Минск и Киев изучают возможность строительства речного порта на Днепре">

Перспективный проект обсуждался на состоявшейся 7-8 июня встрече министра инфраструктуры Виктора Довгеня с представителями белорусского Минтранса и коммуникаций.

Как сообщается на сайте украинского ведомства, министр Виктор Довгань в эти дни находился с рабочим визитом в Минске.

В частности, были проведены переговоры с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолием Сиваком об увеличении квоты на грузовые автомобильные перевозки и дноуглубления Днепра.

Виктор Довгань принял участие в Мконференции Центрально-европейской инициативы «Перспективы развития интегрированных транспортных коридоров» и представил направления модернизации транспортной и логистической инфраструктуры Украины. Приоритетным проектом программы является восстановление судоходства и перевозки грузов из Беларуси в Украину по Днепру. Предыдущие экологические выводы дают возможность осуществить дноуглубительные работы на участке Припять - Нижние Жары.

Именно в Нижних Жарах, расположенных в километре от границы с Украиной, планируется построить речной порт. Отмечено, что он может стать крупным транзитным хабом между Украиной и Азией. Но для его строительства нужно решить вопрос дноуглубления на участке между Нижними Жарами и Киевом и, соответственно, финансирования этих работ. Киев хочет, чтобы Минск принял участие в выделении денег на эти работы.